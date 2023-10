Werbung

Aus der Zusammenarbeit von Qualcomm und TP-Link sind mit den XGS-PON (10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network) WiFi-7-Lösungen erste fruchtbare Ergebnisse zu verzeichnen. Das neue XGS-PON Produktportfolio beinhaltet dabei eine WiFi-7-HGU (Home Gateway Unit) sowie ein ONU SFP+-Modul. TP-Links XGS-PON-Produkte wollen die Möglichkeiten der aktuellen Glasfaser-Technologie, des Wi-Fi-7-Standards und der Mesh-Technologie maximal ausnutzen und kombinieren. Damit sollen die Geräte einen schnellen Zugriff auf das Internet sowie Stabilität und nahtlose WLAN-Abdeckung im ganzen Haus garantieren können.

Besonders hervorheben tut TP-Link den XGB810v, der speziell entwickelt worden sein soll, um neue Performance-Standards zu setzen. Er verfügt nach Herstellerangaben über acht interne und optimal positionierte Antennen, um eine Rundum-Abdeckung mit hoher Verstärkung und Isolation sowie weiter Strahlbreite sicherzustellen zu können. In Kombination mit Qualcomms 10G Glasfaser-Gateway-Plattform soll er für eine hohe WLAN-Leistung hinsichtlich Netzwerkgeschwindigkeit, Effizienz und Kapazitäten mit bis zu 19 Gbit/s über drei Bänder sorgen. Mithilfe von WiFi 7, MU-MIMO, OFDMA und der Beamforming-Technologie soll der XGB810v auch Signalstärke und -Klarheit optimieren können, um so schnelle Datenübertragungen an mehrere Endgeräte mit geringen Latenzen und hoher Effizienz zu ermöglichen.

Durch seine XGS-PON-Ports soll der XGB810v an einem symmetrischen 10-GBit/s-Glasfaser-Anschluss betrieben werden können. Zusammen mit einem 10GbE-Anschluss, vier 2.5GbE-Anschlüssen und einem USB-3.0-Port will er weitreichende Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um schnelle und stabile Heimnetzwerke einfach und dynamisch einzurichten zu können.

Serviceseitig möchte der XGB810v mit dem TAUC Cloud Management mit TR-069/TR-369 Protokoll-Integration überzeugen. TAUC integriert dazu noch TR-181 Multi-AP für EasyMesh Topologie sowie Data Elements und fortgeschrittene Wi-Fi-Diagnose-Möglichkeiten. Möglich sollen so auch maßgeschneiderte API-Dienste sowie individuell angepasste Apps für Endbenutzer sein.

Es ist jedoch noch etwas Geduld gefragt, der XGB810v wird voraussichtlich erst im 2. Quartal 2024 zur Verfügung stehen.