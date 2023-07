Werbung

TRENDnet hat mit dem TI-B541 einen weiteren modernen Industrie-Switch in kompakter Bauweise vorgestellt. Der kleine Switch soll von TRENDnet explizit für den Einsatz in extremsten Bedingungen an industriellen Einsatzorten entwickelt worden sein. Denn Netzwerktechnik und Internetzugänge im industriellen Bereich sind häufig schwierigen Bedingungen ausgesetzt. Spannungsspitzen, Vibrationen, Stöße, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen können der Hardware enorm zusetzen und zu Funktionsstörungen- und ausfällen führen. Entsprechend geschützt und resistent muss Netzwerktechnik für den Industrieeinsatz gefertigt sein.

Mit einem nach der Schutzklasse IP30 ausgestatteten Metallgehäuse soll der TRENDnet Switch TI-B541 starken Vibrationen und harten Stößen standhalten. Zudem besitzt er laut Unternehmensangaben ESD/EMI/Surge-Schutz und kann gleichzeitig auch in einem großen Temperaturbereich von -40° bis +75° C in industriellen Umgebungen betrieben werden. Des Design ohne Lüfter vermeidet zudem zusätzliche Betriebsgeräusche.

Der TI-B541 verfügt laut Datenblatt über vier Gigabit PoE-Pass-Through PoE+ Ports bei 10 Gbps Schaltkapazität pro Port sowie einer PoE-Gesamtleistung von 65W. Zudem besitzt der Switch einen Gigabit PoE++ Eingangsanschluss. Dabei wird der TI-B541 über einen PoE++-Switch oder Injektor mit Strom versorgt, weshalb ein Netzteil nicht erforderlich ist. Damit möchte der TI-B541 die Stromversorgung von bis zu vier Geräten wie IP-Kameras, VoIP-Handsets oder Wireless Access Points gewährleisten. Die PoE++-Stromversorgung ermöglicht es den neuen TI-B541 auch an abgelegenen Orten zu installieren, an denen keine Stromquelle direkt greifbar ist. Der Erdungspunkt am PoE-gespeisten Industrieswitch kann zudem die angeschlossenen Geräte vor externen Stromstößen schützen.

Zudem beherrscht der TI-B541 die sogenannte "Jumbo Frame"-Technik (bis zu 9 KB), welche für einen komprimierten und deutlich schnelleren Datentransfer per Paket-Versendung sorgen soll. Darüber hinaus verfügt der industrielle Switch über eine Halterung für einen DIN-Rail-Einbau an der Rückseite. Zum Lieferumfang gehört zudem eine DIN-Schiene und das Wandmontage-Zubehör.

Der neue TI-B541 ist ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 241,99 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel und im TRENDnet Online-Shop erhältlich.