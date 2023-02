Werbung

Der US-Netzwerkspezialist TRENDnet ergänzt seine Web-Smart-Switch-Serie um ein weiteres Modell: Den neuen TPE-3102WS Switch. Der Switch richtet sind vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und soll als kostengünstige Lösung deren Netzwerke fit für Industrie 4.0 und Smart Factory machen.

Der TPE-3102WS Switch sitzt in einem 19 Zoll Rackmount-Design und kommt mit insgesamt zehn RJ-45 Anschlüssen daher, von denen acht 2.5GBASE-T PoE+ und zwei weitere 10G SFP+ Ports sind. Die acht PoE-Anschlüsse sollen laut TRENDnet eine Gesamtleistung von 240 W zur Verfügung stellen können, also pro Port 30 W. Sie können zum Anschluss von Geräten wie unter anderem Wireless Access Points, PTZ- und IP-Kameras oder VoIP-Telefonsystemen genutzt werden. Der IPv6-fähig Switch soll laut Angaben des Herstellers eine Schaltkapazität von 80 GBit/s besitzen. Die webbasierte GUI-Verwaltungsoberfläche soll benutzerfreundlich gestaltet sein und so eine leichte Konfiguration des Switches zulassen.

Das Gerät bietet zudem einen breiten Funktionsumfang. Neben LACP zur Gruppierung von Ports, um die Bandbreite zwischen den Switchen zu erhöhen, gehören auch VLANs, zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS für die Verkehrspriorisierung sowie Port-Bandbreitensteuerung und eine SNMP-Überwachung zur Ausstattung. Die Sprach-VLAN-Funktion soll die Isolierung und Priorisierung des VoIP-Verkehrs vom normalen Datenverkehr ermöglichen, wodurch die Sprachleistung spürbar verbessert werden soll.

Via PoE bedarf es nur eines Kabelsatzes, um sowohl Daten als auch Strom zu liefern. Zudem soll der eigene Kabeldiagnosetest und die Verkehrsstatistiken des 2.5G-PoE+-Switches bei der Netzwerk-Fehlersuche assistieren.

Der neue TPE-3102WS Switch ist ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 653,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Fachhandel und im TRENDnet Online-Shop erhältlich.