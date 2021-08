AVM veröffentlicht FRITZ!Powerline-1220-Adapter

Der deutsche Hersteller AVM hat jetzt ohne viel Aufsehen seinen FRITZ!Powerline-1220-Adapter veröffentlicht. Im Vergleich mit dem 1220E gibt es hier allerdings kaum Unterschiede. Lediglich das Gehäusedesign hat sich geändert. Preislich sind die beiden Modelle identisch. Zudem sollen Kunden, die aktuell den 1220E bestellen, bereits den neuen 1220-Adapter erhalten.

Die Powerline-Adapter ermöglichen einen Datentransport über die Stromleitung. Dabei lassen sich Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 MBit/s erzielen. FRITZ!Powerline ist ohne Software-Installation sofort einsatzbereit. Nutzer müssen den Adapter lediglich in die Steckdose stecken und per LAN-Kabel mit einem netzwerkfähigen Gerät verbinden. Eine werksseitige Verschlüsselung (128-Bit-AES Link Encryption und Key Management) ist zudem mit an Bord. Der FRITZ!Powerline 1220E kann ebenfalls mit Produkten älterer Powerline-Standards verwendet werden. Dies sollte auch beim neuen 1220 möglich sein.

Am Adapter selbst stehen zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse (10/100/1000 Base-T, RJ45-Buchse) sowie eine Steckdose für Steckertyp F (Schuko, CEE 7/4) zur Verfügung. Erweiterte Funktionen lassen sich mit dem Programm FRITZ!Powerline unter Windows 10, 8, 7, Vista und XP nutzen.