GigaTV: Vodafone verleiht Apple TV als Settop-Box

Vodafone bietet seinen TV-Dienst GigaTV ab sofort auch in Verbindung mit Apple TV 4K an. So lässt sich das Abo in Zukunft auch mit Apples TV-Box als Settop-Box-Leihgerät nutzen. Das Angebot steht Neu-, als auch Bestandskunden gleichermaßen zur Verfügung, wie Vodafone mitteilte. Des weiteren steht es Kunden nach wie vor offen, Vodafones eigene GigaTV Net Box zu nutzen, falls dies bevorzugt wird. Das Bundle aus GigaTV und Apple TV 4K kostet im ersten halben Jahr 10 Euro pro Monat, wobei auch 2 Monate kostenloses "Vodafone Premium" enthalten sind, welches Zugriff auf weitere HD-Sender gewährt. Ab dem 7. Monat werden dann 20 Euro pro Monat fällig, was einem Aufpreis von fünf Euro gegenüber dem Abo mit der klassischen GigaTV Net Box entspricht. Zusätzlich enthalten in dem Angebot ist aber ebenfalls die kostenfreie Nutzung von Apples eigenem Streaming-Dienst TV+ für ein Jahr.

Der Dienst GigaTV umfasst neben klassischem linearen Fernsehen mit über 100 Sendern, wovon 50 in HD verfügbar sind, auch eine Mediathek mit jederzeit abrufbaren On-Demand-Inhalten. Zudem ist es möglich den Dienst via App auf weiteren Geräten zu nutzen. Die Mindestlaufzeit für das Bundle liegt bei 24 Monaten, wobei sich das Abo automatisch um je ein Jahr verlängert, falls nicht mindestens 3 Monate vor Ende des Vertrages gekündigt wird. Darüber hinaus werden Anfangs 50 Euro für die Bereitstellung der TV Settop-Box erhoben. Für große Haushalte oder Familien bietet Vodafone zudem die Möglichkeit, bis zu zwei weitere Apple-TV-Geräte hin zuzubuchen. Diese schlagen jeweils mit 10 Euro pro Monat zu Buche, hier liegt die Laufzeit bei nur 12 Monaten. Vodafone teilte darüber hinaus mit, dass sich das Angebot zum Zubuchen von bis zu zwei Apple TV-Boxen auch an Kabelkunden mit dem "Multiroom-Tarif" richtet.