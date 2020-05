AVM: Neue Laborversionen für die FRITZ!Boxen 7490 und 7590

Der deutsche Hersteller AVM veröffentlicht für die FRITZ!Boxen 7590 und 7490 eine neue Laborversion des FRITZ!OS. Die größte Neuerung dürfte die Einführung des Verschlüsselungsstandards WPA3 darstellen. Außerdem sorgt das neue Update bei der FRITZ!Box 7590 unter anderem für eine Stabilitätsverbesserung des VDSL. Zudem konnte es passieren, dass bei der Einrichtung eines VPN-Tunnels angeschlossene Geräte keinen Internetzugriff erhalten haben. Mit dem neuen Update ist dies nicht mehr der Fall. Auch unerwartete Einschränkungen bei der Erreichbarkeit bestimmter Internetseiten bei aktivierter Blacklist gehören der Vergangenheit an.

Beim WLAN wurden Autokanalfunktionen von AVM verbessert. Ebenfalls soll die Ersteinrichtung der FRITZ!Box an einem vorhandenen Zugang über WLAN nicht mehr scheitern. Zudem wurde die Stabilität der Verbindung zwischen FRITZ!Repeatern und der FRITZ!Box verbessert. Auch die Rufnummernverwaltung ist nun auf Apple-Geräten wieder in der mobilen Ansicht verfügbar. Für alle Smarthome-Nutzer gibt es ebenfalls erfreuliche Neuigkeiten. So lassen sich unter anderem die Smart-Home-Vorlagen wieder editieren.

Ansonsten wurden diverse Systemfehler behoben, wie z.B., dass beim Einrichtungsassistenten der Schritt der Rufnummern- und Telefoniegeräte-Konfiguration fehlte. Auch konnte es vorkommen, dass ein Import-Versuch einer Konfigurationsdatei, die mit Labor-Firmware erzeugt wurde, unter Umständen scheiterte. Wer einen NAS an seiner FRITZ!Box betreibt, darf sich über die Einführung des Netzwerkprotokolls SMBv2/v3 freuen.

Der Download der neuen FRITZ!OS-Laborversion und weitere Infos zum aktuellen Update finden sich hier. Aktuell lässt sich eine entsprechende Labor-Version für die FRITZ!Boxen 7590, 7490, 7530, 6591 Cable, 6590 Cable, 6490 Cable und die FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200 sowie 7850E beim Hersteller herunterladen.