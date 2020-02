Neue Labor-Version für FRITZ!Box Cable 6660, 6490 und 6590

Das Berliner Unternehmen AVM hat neue Labor-Versionen für seine Cable-Modelle Fritz!Box 6490, 6590 und 6660 freigegeben. Die beiden Modelle Fritz!Box 6490 und 6590 werden bereits mit einer Vorabversion von Fritz!OS 7.19 versorgt, während die 6660 auf die Version 7.14 zurückgreifen kann.

AVM hat laut eigenen Angaben bei Fritz!OS 7.19 nicht nur an der Stabilität gearbeitet und zahlreiche Fehler beseitigt, sondern auch einige Verbesserungen eingebaut. So unterstützt die neuste Vorabversion beispielsweise die Verschlüsselungstechnik WPA3 auch bei Verbindungen zu Repeatern. Zudem nennt das Unternehmen die Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS). Im Telefonie-Bereich wird außerdem bei der Eingabe von Telefonnummern die passenden Telefonbucheinträge auf dem Fritz!Fon vorgeschlagen und zudem werden nun Online-Telefonbücher von Apple, der Telekom sowie von CardDAV-Anbietern unterstützt.

Bei der Fritz!Box 6660 stehen über 50 Neuerungen und Verbesserungen mit der Labor-Version zur Verfügung. Dabei nennt AVM mehr Leistung und Komfort im WLAN, Mesh und dem Smart Home. Zudem hat man auch hier an der Systemstabilität geschraubt und die Unterstützung der Produkte Fritz!Repeater 3000 sowie Fritz!DECT 400 wurde erhöht.

Für alle drei Cable-Modelle von AVM kann die aktuelle Labor-Version direkt auf der Webseite des Herstellers heruntergeladen und installiert werden. Zudem kann jederzeit wieder zurück auf die zuletzt stabile Version gewechselt werden. Wer bereits eine vorherige Labor installiert hat, kann das neuste Update auch direkt über die Einstellungen der Modelle anstoßen.