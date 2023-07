Werbung

Phanteks erweitert seine Revolt-Netzteilserie mit der Einführung der Revolt 1000W/1200W Platinum und 1600W Titanium Netzteile. Die Revolt-Serie von Phanteks wurde speziell für Anwender entwickelt, die sich kundenspezifische Kabelsätze von CableMod wünschen. Daher handelt es sich bei der Serie um kabellose Netzteillösungen. Dieser Ansatz soll sicher stellen, dass die Benutzer nur die Kabel ordern, die sie auch wirklich benötigen und so unnötigen Kabelsalat vermeiden können. Zusätzlich sollen so Kosten bei Kauf des Netzteils eingespart werden. Auf der Computex konnten wir einen ersten Blick auf diesen Ansatz werfen.

Die Revolt-Netzteile wurde dabei in Zusammenarbeit mit dem Netzteilhersteller Seasonic entwickelt. Demnach sollen sie den höchsten Industriestandards, für maximale Leistung und Zuverlässigkeit, entsprechen. Alle Modelle der Revolt-Serie unterstützen die neuesten Intel ATX 3.0-Spezifikationen, wollen Kompatibilität garantieren und für eine nahtlose Integration in jedes System sorgen. Die Netzteile möchten sich dabei nicht nur durch ihre Leistung und Verarbeitungsqualität auszeichnen, sondern können den Benutzern auch erlauben, mithilfe der CableMods einzigartige Systeme zu erstellen.

Phanteks und CableMod haben dabei zusammengearbeitet, um den Prozess der Kabelauswahl für Benutzer, die ihr Netzteil in ein Phanteks-Gehäuse verbauen möchten, zu vereinfachen. Durch den Besuch von CableMods Website-Konfigurator ist es Nutzern möglich, ihr Revolt-Netzteil samt Phanteks-Gehäuse auszuwählen und so die idealen CableMod-Kabel in Bezug auf Länge und Anpassungsoptionen zu erhalten. Dies kann eine einfachere Installation bieten und ein gelungenes Kabelmanagement ermöglichen.

Die folgenden Phanteks-Gehäuse werden diesbezüglich derzeit unterstützt: Phanteks Evolv X, G500A, P500A, P600A, NV7. Demnächst mit dabei sind das NV5 und NV9.

Die neuen Revolt-Netzteile sollen ab August 2023 verfügbar sein. Die Preise gestalten sich wie folgt: