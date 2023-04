Werbung

Xilence erweitert sein hauseigenes Netzteil-Sortiment um die neue Gaming-Gold-Serie. Diese soll in die Fußstapfen der vorherigen 80+Gold-Serie des Hersteller treten. Neben Anpassungen am Design soll der Hauptfokus der neuen Netzteile vor allem auf einer ausgewogenen Balance aus Preis und Leistung liegen.

Die nach dem ATX-2.52-Standard zertifizierten Netzteile der Xilence-Gaming-Gold-Serie werden in drei Wattklassen, in 650, 750 und 850 W, angeboten. Dabei sollen alle Netzteile die 80+-Gold-Anforderungen erreichen. Das 750-W-Model wird zusätzlich als alternative Version mit einem 120-mm-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung angeboten, welcher sich via 3-Pin-ARGB-Stecker steuern lassen soll. Xilence sieht die Gaming Gold Netzteile als Option für Systeme, denen nur ein überschaubares Budget zur Verfügung steht, und möchte damit ebenso das bestehenden Xilence-Portfolio in Hinblick auf Gehäuse, Kühler und Lüfter ergänzen.

Hinter dem oktogonalen Lüftergitter verrichtet ein schwarzer 120-mm-Lüfter seine Arbeit. Die ARGB-Variante setzt allerdings zum Zwecke der Beleuchtung auf einen transparenten Rotor. Für eine einfachere Verlegung sollen alle Kabel am Netzteil als Flachbandkabel ausgelegt und in einem festen Kabelbaum zusammengefasst worden sein. Damit es keinen Bruch zum Design gibt, sind alle Kabel und Stecker in schwarz gehalten.

Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises sind die Netzteile der Gaming Gold Serie, laut Hersteller, mit allen üblichen Schutzschaltungen ausgestattet. Darunter sollen sich unter anderem SCP (Kurzschlussschutz), OCP (Überstromschutz) und OTP (Übertemperaturschutz) befinden. Dazu gesellen soll sich ein effizientes Design für maximale Spannungsstabilität sowie einen optimierten Last- und Standby-Verbrauch.

Die vier neuen Modelle der Xilence Gaming Gold Serie sind ab dem 04.04.2023 im Einzelhandel zu folgenden Preisen erhältlich: