Neue Netzteile: MSI MPG-A750GF und MPG-A850GF kommen in den Handel

Pünktlich zum Monatsanfang bringt MSI mit dem MPG-A750GF und dem MPG-A850GF zwei vollmodulare Netzteile in den Handel, die zudem beide mit einer 80 Plus Gold Zertifizierung aufwarten können. Neben einem geringeren Energieverbrauch und einer hohen Effizienz beider Netzteile - die sich nur in der Leistung und dem Preis unterscheiden - wirbt der Hersteller mit den zu 100 % verbauten japanischen 105-°C-Kondensatoren. Im Gegensatz zu herkömmlichen 85-°C-Kondensatoren verfügen diese während des Herstellungsprozesses über eine verbesserte Elektrolytformel und sollen so für eine optimale Dicht- und Temperaturfestigkeit und somit auch für eine höhere Gesamtstabilität sorgen.

Die eingangs erwähnte Vollmodularität des 750 W bzw. des 850 W Netzteils spiegelt sich zwar nicht in der Leistungsfähigkeit wider, sorgt aber für einen einfachen Zusammenbau und für ein aufgeräumtes Kabelmanagement. Beide Netzteilvarianten kommen mit den Abmessungen von 160 mm in der Länge und 150 mm in der Breite auf dem Markt und lassen sich problemlos in jedes Gehäuse verbauen. Die eingesetzten 140-mm-FDB-Lüfter sollen zudem bei Volllast auf eine maximalen Geräuschentwicklung von von knapp 22 dB (A) kommen. Die beiliegenden Flachkabel sorgen laut MSI für eine organisierte Kabelführung und für einen entsprechend verbesserten Luftstrom im Gehäuse.

Des Weiteren bewirbt MSI vor allem das aktive PFC-Design (Leistungsfaktorkorrekturfilter) beider Modelle, diese soll die Netzqualität erhöhen und gleichzeitig die Netzbelastung der MPG-Serie senken. Alle aktuellen industriellen Schutzfunktionen wie beispielsweise Überspannung (OVP), Überstrom (OCP), Übertemperatur (OTP) oder Kurzschluss (SCP) sind selbstverständlich mit an Bord.

Die ab sofort verfügbaren Netzteile kosten in der 750-W-Variante knappe 140 Euro, für die 850-W-Version sind gute 160 Euro fällig.

Preise und Verfügbarkeit MSI MPG A850GF 850W ATX 139,73 Euro Nicht verfügbar Ab 139,73 EUR Zum Shop >> Zeigen >>