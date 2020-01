be quiet! kündigt effiziente und leise Netzteilserie Straight Power 11 Platinum an

Der Netzteilspezialist be quiet! hat mit der Serie Straight Power 11 Platinum besonders effiziente und leise Stromversorger vorgestellt. Die Produktbezeichnung deutet bereits darauf hin, dass man mit dem Netzteil eine 80-Plus-Platinum-Zertifizerung erreicht. Damit bietet die Serie einen Wirkungsgrad von bis zu 94,1 %.

Der Kunde wird bei der Serie verschiedene Modelle zur Auswahl haben, die von einer Leistung mit 550 W bis 1.200 W reicht. Um die hohe Effizienz zu erreichen, kommt eine moderne Netzteil-Topologie zum Einsatz. Der Hersteller nennt dabei Technologien wie Full-Bridge-Konvertierung, "LLC", "Synchronous Rectifier" (SR) und DC-to-DC-Wandler.

Die hohe Effizienz sorgt außerdem dafür, dass das Straight Power 11 Platinum fast unhörbar arbeiten soll. Nur bei hoher Belastung wird der verbaute Lüfter seine Drehzahl erhöhen. Hier greift be quiet! auf seinen Silent Wings 3 mit einem Durchmesser von 135 mm zurück. Der 6-Pol-Motor und das Fluid-Dynamic-Lager sollen dabei nicht nur für eine hohe Laufruhe sorgen, der Lüfter startet mit weniger als 200 Umdrehungen pro Minute sehr niedrigtourig und damit besonders leise.

Ebenfalls zur Ausstattung zählt ein Kabelmanagement. Damit lassen sich im System nur die benötigten Kabel verlegen, was wiederum den Luftstrom im Gehäuse verbessert. Die komplett abnehmbaren Kabel erleichtern auch den Systemeinbau, da sie sich getrennt vom Netzteil verlegen und installieren lassen. Neu ist der Kabelbaum, der jetzt bereits ab dem 650-Watt-Modell über einen zweiten 8-Pin-Anschluss verfügt, um auch High-End-Mainboards- und Prozessoren mit ausreichend Leistung zu versorgen.

be quiet! wird die Netzteile aus der Serie Straight Power 11 Platinum in den kommenden Wochen ausliefern. Bei der unverbindlichen Preisempfehlung gibt man 125 Euro (550 W), 139 Euro (650 W), 155 Euro (750 W), 179 Euro (850 W), 215 Euro (1.000 W) und 239 Euro (1.200 W) an. Neben der Garantie von fünf Jahren können Käufer in Deutschland im ersten Jahr nach dem Kauf zusätzlich den Express-Austauschservice von be quiet! in Anspruch nehmen.