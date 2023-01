Werbung

Jabra präsentiert mit dem PanaCast 50 Video Bar System eine neue All-in-One Kollaborationslösung für kleine bis mittelgroße Konferenzräume.

Das Video Bar System soll in der Lage sein, eine vollständige Raumabdeckung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck enthält es drei 13-Megapixel-Kameras, die ein 180-Grad-Sichtfeld in Panorama-4K umsetzen können sollen. So möchte Jabra für eine realitätsgetreue Darstellung der Personen im Raum sorgen.

Daneben verfügt das PanaCast 50 über acht Mikrofone. Das Gerät soll mittels Stimmerfassung und intelligenten Algorithmen in der Lage sein, Echos und statische Geräusche zu erkennen und zu entfernen. Dazu gesellen sich vier Lautsprecher in einem vibrationsfreien Stereo-Setup. Zur weiteren Optimierung verfügt das Gerät über einen intelligenten Zoom, Dynamic Composition sowie Virtual Director.

Das Video Bar System soll so konzipiert sein, dass es sich mit seiner KI-gesteuerten softwaredefinierten Plattform an die sich ändernden Anforderungen von UC-Anwendungen (Unified Communication) anpassen kann. Das System setzt dabei auf eine Android-Basis. Anwendungen wie Microsoft Teams Rooms sollen dennoch ausführbar sein. Zoom Rooms wird wohl nativ unterstützt werden. Gesteuert wird das Gerät mittels eines 10,1-Zoll-Touch-Controllers.

Jabra wirbt damit, dass das PanaCast 50 Video Bar System einfach zu installieren, zu steuern und zu nutzen sei. Alles was für Videokonferenzen benötigt wird, soll bereits in die PanaCast-Steuerung eingebettet sein. Dadurch lässt sich das System wohl per Knopfdruck starten und verbinden, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich werden. Damit möchte Jabra eine einfache, sichere und skalierbare Nutzung in kleinen bis mittelgroßen Konferenzräumen gewährleistet.

Das PanaCast 50 Video Bar System ist ab Juni 2023 zu einer UVP von 3.649 Euro erhältlich.