Werbung

Creative Technology präsentiert seine neueste DAC-USB-Soundkarte und will damit in erster Linie anspruchsvolle Musikliebhaber ansprechen. Zu diesem Zweck wirbt das Unternehmen mit hochwertigen Komponenten und dazu passender Audiotechnologie.

Die Sound Blaster X5 bietet daher eine Besonderheit an, die bisher anderen Produkten der Sound Blaster Reihe verwehrt blieb; sie verfügt über ein Dual-DAC-Design. Das bedeutet, dass sich gleich zwei Cirrus Logic CS43198 DACs in dem kompakten Gehäuse wiederfinden. Die DACs sollen für eine hochauflösende und verlustfreie Wiedergabe in 32 Bit / 384 kHz über PCM mit einem Dynamikbereich von bis zu 130 dB DNR sorgen. Zudem können sie Audioformate in DoP128 und DSD256 für High-Fidelity-Audio-Streaming dekodieren. Weiterhin ist ein Oversampling-Multi-Bit-Modulator mit an Bord. Creative spricht davon, dass damit Audioverzerrungen praktisch nicht mehr vorkommen und so zu einer niedrigen Total Harmonic Distortion (THD) von 0,00018 % führen sollen.

Das Gerät soll mit Kopfhörern mit einer Impedanz von bis zu 600 Ohm zurecht kommen, einschließlich planar-magnetischer Kopfhörer. Die bereits aus den Serien Sound Blaster AE und Sound BlasterX G6 bekannte Xamp-Kopfhörer-Bi-Verstärkungstechnologie findet sich auch hier wieder und erhält dazu Design-Upgrade, um in Verbindung mit einer Dual-DAC- und Dual-Xamp-Konfiguration für einen vollsymmetrischen Kopfhörerausgang zu sorgen. Die zwei dedizierten Xamp-Schaltkreise, die den linken und den rechten Kanal getrennt und isoliert verstärken, sollen Interferenzen, Rauschen und Übersprechen innerhalb der Schaltung eliminieren.

Die X5 lässt sich über die Creative App individualisieren, beispielsweise mit einem 10-Band-Equalizer, Acoustic Engine-Effekten, Crystalizer, Bass oder Dialog+.

Bei den Anschlüssen stehen Zwei-Wege-RCA- und optische TOSLINK-Anschlüsse zur Verfügung, sowie ein USB-C-Audio- und Stromanschluss. Dazu gesellt sich ein 3,5-mm-Mikrofoneingang, ein 4,4-mm-Anschluss für symmetrische Kopfhörer und ein 3,5-mm-Anschluss für reguläre Kopfhörer. Alle drei Anschlüsse sind vergoldet um eine bestmögliche Verbindung zu gewährleisten. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth 5.0-Empfänger verbaut. Dazu ein spezieller USB-A-Host-Port für den Anschluss von drahtlosen Audiosendern sowie externen USB-Lautsprechern, Kopfhörern und eines Mikrofons.



Die Sound Blaster X5 ist ab sofort zum Preis von 309,99 Euro auf Creative.com erhältlich.