Ikea x Sonos: Jetzt kommt der Symfonisk-Bilderrahmen mit WLAN

Durchgesickert war es schon vor einigen Tagen, die Kooperation zwischen Ikea und Sonos geht in die nächste Runde. Seit 2019 gibt es die Symfonisk-Reihe, die aus einem klassischen Lautsprecher und einer Lampe mit integrierter Soundeinheit besteht. Beide nutzen die von Sonos bekannte Lautsprecher-Technik und können entsprechend auch in ein bestehendes Sonos-System eingebunden werden.

Mit dem neuen Symfonisk-Bilderrahmen wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. Erneut kommt also ein Lautsprecher, der sich bestens in den Wohnraum integrieren soll. Der eigentliche Rahmen misst 41x 57 x 6 cm, besteht aus ABS-Kunststoff und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Mittels eines magnetischen Rahmens kann er entweder im Hoch- oder im Querformat platziert werden. Ebenso gibt es Füße aus Silikon-Kautschuk, sodass der Rahmen auch einfach auf den Boden oder ein Regal gestellt werden kann. Zusätzlich bietet Ikea aber auch verschiedene Abdeckungen an, sodass der Lautsprecher recht individuell gestaltet werden kann. Wäre da nicht das Stromkabel, der Neuzugang zum Sonos-System würde einfach in einer Bilderwand verschwinden. Wer gleich zwei Bilderrahmen aufhängt kann das Stromkabel übrigens durchschleifen, sodass nur eine Steckdose belegt wird. Die nahezu unsichtbare Integration eines Surround-Systems in Kombination mit einer Sonos-Soundbar wäre damit also möglich.

Wer bereits Erfahrung mit dem Sonos-System hat, wird darüber hinaus wenig überrascht sein. Der Symfonisk-Bilderrahmen soll sich genau so unkompliziert in das System einbinden lassen, wie alle anderen Sonos-Produkte. Da dies bei den ersten Symfonisk-Lautsprechern bereits geklappt hat, erwarten wir keine Besonderheiten. Zugespielt werden kann neben den unterstützten Stream-Diensten auch via Airplay 2. Bluetooth bleibt hingegen nach wie vor den mobilen Lautsprechern von Sonos vorbehalten. Weiterhin fehlt bei der Ikea-Kooperation auch ein integriertes Mikrofon, sodass die Sprachsteuerung erst einmal außen vorbleibt.

Der Ikea Symfonisk Bilderrahmen wird ab dem 15. Juli online und in den Möbelhäusern zu einem Preis von 179 Euro verfügbar sein. Die separat erhältlichen Abdeckungen werden zwischen 20 und 30 Euro kosten.