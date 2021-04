Disney+ wird in Sky Q integriert und Teil des Angebots

Wie der Bezahlsender Sky bekannt gegeben hat, können Kunden in Deutschland und Österreich ab sofort die Disney+-App auf Sky-Q-Geräten nutzen. Außerdem soll besagte App in Kürze auch auf dem Sky Ticket-TV-Stick verfügbar sein.

Die Disney+-Inhalte erscheinen auf der Bedienoberfläche von Sky Q. Im Sommer werden diese außerdem in die Sky-Q-Suche integriert. Die Anmeldung erfolgt mit den Zugangsdaten von Disney+. Der Vertrieb der Abos wird weiterhin über die Webseite des Disney-Dienstes abgewickelt. Über Sky lassen sich diese nicht beziehen.

Mit der Integration baut der Sender seine All-In-One-Plattform weiter aus. Sky Q bietet Zuschauern neben dem linearen Sky-Programm auch Free-TV-Sender sowie Komfortfunktionen wie die Sky-Q-Sprachsteuerung. Zudem lassen sich die Inhalte der Mediatheken von ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, TVNOW (ab Sommer 2021), Spotify und DAZN abrufen.

Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland, sagt: “Sky Q macht es Entertainmentfans einfacher und bequemer denn je, mit nur einer Fernbedienung die exklusiven Sky Programme und die beliebtesten Mediatheken und Apps auf einer Plattform zu genießen. Dank der Integration von Disney+ ist ab sofort kein Hin- und Herschalten mehr nötig, um nach Zack Snyder’s Justice League auf Sky Cinema oder dem Topspiel der Fußball-Bundesliga direkt eine Episode von The Falcon and the Winter Soldier zu sehen. Und auch für alle, die ihr Sky Programm über den Sky Ticket TV Stick streamen, ist der Zugang zu Disney+ nun so einfach wie nie zuvor.“

Eun-Kyung Park, GM Media, The Walt Disney Company GSA, dazu: "Disney+ ist das Zuhause für außergewöhnliches Storytelling von den ikonischen Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und unserer neuen Welt Star. Die Einführung auf Sky Q und dem Sky Ticket TV Stick bedeutet, dass noch mehr Menschen die Geschichten, die sie lieben, von zu Hause aus so bequem wie möglich auf ihrem Screen genießen können."