AOCs erste Gaming-Headsets werden im Frühjahr erwartet

In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung kündigte AOC an, sein Aufgabenfeld neben Monitoren um zwei weitere Produkte zu erweitern. Mit den kabelgebundenen Over-Ear-Headsets AOC GH200 und AOC GH300, die beide bereits ab kommenden Mai 2021 in den Handel kommen sollen, möchte sich der Hersteller breiter in der Unterhaltungselektronik-Sparte positionieren.

Beide Over-Ear-Debütanten sollen mit einen 50-mm-Neodym-Treiber, einem abnehmbaren Mikrofon sowie einem komfortablen Stahlgleitbügel im Gunmetal-Finish-Design mit leichter Kunstleder Memory-Schaumstoff-Polsterung an den Start gehen. Das etwas hochwertigere GH300 bekommt von AOC ein rotes Finish mitsamt RGB-Highlights spendiert, sodass es optisch sogar ein wenig mehr herausstechen soll wie das GH200.

Sowohl das GH200 als auch das GH300 sollen einen Frequenzbereich von 20 Hz – 20 kHz abdecken und mit einer Impedanz von 32 Ω (± 15 %) für einen optimale Klang sorgen. Das omnidirektionale Mikrofon lässt sich laut Hersteller – wie bereits erwähnt - abnehmen und so optimal auf den individuellen Tragekomfort und den gewünschten Audiopegel einstellen. Zudem filtert es im Bereich von 100 Hz bis 10 kHz Geräusche, sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Frequenzen heraus, was ausschlaggebend für eine klare Audio- und Sprachqualität sein soll.

Die Länge des geflochtenen USB-Kabels ist bei beiden Modellen mit 2 m ebenfalls dieselbe. Dieses wird mit einem Y-Splitter geliefert, sodass Nutzer die Mikrofon- und Kopfhörerausgänge bei Bedarf aufteilen können. Dank des universell verbreiteten 3,5-mm-Steckers eignen sich beide Gaming-Headsets bestens für den Gebrauch an PCs, Konsolen oder mobilen Geräten.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Headset-Varianten liegt neben dem Preis auch an der Soundqualität. Während das AOC GH200 mit Stereo-Sound arbeitet, verrichtet das AOC GH300 seinen Dienst im hochwertigen 7.1-Surround-Sound. Die eben angesprochenen Kosten belaufen sich laut AOC beim GH200 auf knapp 43 Euro UVP, das GH300 soll knapp 56 Euro kosten.