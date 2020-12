Neues Aorus H1-Headset von Gigabyte angekündigt

Gigabyte kündigt mit dem neuen Aorus H1 ein neues Suround-Sound-Headset an das sich in erster Linie an die Bedürfnisse klassischer Spieler richten und qualitativ hochwertigen Hörgenuss bieten soll. Um dies zu realisieren, soll das Aorus H1-Headset genau wie das Aorus H5 aus der H-Serie über den 50 mm-Beryllium-Treiber verfügen und darüber hinaus mit virtuellem 7.1-Surround-Sound ausgestattet sein.

Der Frequenzbereich des Aorus H1-Gaming-Headsets agiert dabei laut Hersteller bei Standardmäßigen 20 Hz bis 24 KHz und ist für Spiele hervorragend geeignet. Auch das fest implementierte, nicht abnehmbare Mikrofon soll auf hohem Niveau seine Dienste verrichten. Um eine klare und satte Sprachübermittlung gewährleisten zu können, soll es im inneren über vier eingebaute unidirektionale 2-mm-Mikrofone verfügen und einen Frequenzraum von 100 Hz bis 10 KHz abdecken. Dank der sogenannten ENC-Technologie (Environmental Noise Cancellation) so Gigabyte, werden Neben- und Hintergrundgeräusche während der Nutzung höchst effizient herausgefiltert und sorgen so für eine kristallklare Kommunikation.

Zum Gewicht des 7.1-Headsets gibt es seitens Gigabyte noch keine Angaben, lediglich zum Tragekomfort heißt es berücksichtige das Unternehmen die potenziell langen Tragezeiten. Dementsprechend soll das Aorus H1 in seinem Ohrkappen- und Kopfbügeldesign äußerst flexibel gestaltet worden sein, um mit allen unterschiedlichen Gesichtskonturen und Kopfformen zurechtzukommen. Die weichen und atmungsaktiven Ohrmuscheln und das sehr bewegliche Kopfband sollen demnach für ein ergonomisch sehr angenehmes Tragegefühl sorgen.

Das Kabelgebundene Headsets ist nicht Bluetooth-konform und ist demzufolge nur mit PC und Konsolen kompatibel, durch den USB 2.0-Anschluß bleiben damit alle mobilen Endgeräte außen vor. Mittels des am Kabel befindlichen Inline-Audio-Control-Adapters lassen sich Lautstärke, Stummschaltung und die ENC-Funktion bequem steuern, auch die RGB-Lichteffekte auf beiden Ohrmuscheln über die das Aorus H1 verfügt, können problemlos den eigenen Wünschen entsprechend über das Modul angepasst werden. Für ein verbessertes Audioerlebnis bietet der Hersteller auf seiner Homepage eine spezielle Aorus H1 kompatible Audio-Software zum Download an über die sich nach einer Installation verschiedene benutzerdefinierte Einstellungsmöglichkeiten und Presets wie Umgebungsmodi und Spracheffekte über den Equalizer einstellen lassen.

Ob man schon zum Weihnachtsgeschäft mit dem Aorus H1-Gaming-Headset rechnen kann ist noch nicht bekannt. Auch bezüglich des Preises gibt es noch keinerlei Informationen seitens des Herstellers.