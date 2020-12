Cloud Revolver Headset mit 7.1 Surround-Sound von HyperX vorgestellt

Gaming-Marken-Spezialist HyperX von Kingston stellt uns kurz vor dem Weihnachtsgeschäft ein weiteres Familienmitglied der Cloud-Revolver-Serie vor. Das im Sortiment noch recht frische HyperX-Cloud-Revolver + 7.1 Headset das mit einem mitgelieferten USB-Soundkartenadapter ausgeliefert wird und so Dolby-7.1-Surroundsound ermöglichen soll, wurde laut Hersteller sowohl für die Anforderungen von PC- und Konsolenspieler als auch Arbeits- und Lernbedürftige Anwender konzipiert.

Das Cloud-Revolver + 7.1 ist mit dem bekannten Neodym-Treiber der 50 mm-Klasse ausgestattet und soll einen Frequenzbereich von 10 bis knapp 24.000 Hz abdecken. Mit der besonders feinen Abstimmung des Treibers sollen die sieben simulierten positionalen Lautsprecher den Klang mit einer präzisen Distanz und Tiefe übermitteln. Darüber hinaus sollen das neue mechanische Design der Akustikkammern und die größeren sehr komfortablen Ohrmuscheln für einen Sound in feinster Kinoqualität sorgen, das ganze ohne vorherige Softwareinstallation.

Auch die aus der Revolver-Serie bekannte und bereits erwähnte USB-Soundkarte (die nur am PC funktioniert) arbeitet, so der Hersteller, vollständig per Plug & Play und kann über die Kontrollbox die Lautstärke sowie das Mikrofon regulieren. Der virtuelle 7.1-Dolby-Surround-Sound kann so zu oder abgeschaltet werden, auch besteht die Möglichkeit seinen Lieblingsklang zwischen den verschiedenen Equalizer-Presets einzustellen.

Das Mikrofon soll die Sprache klar und ohne Rausch- und Nebengeräusche übertragen und ist nicht fest verbaut, was die Nutzung des Headsets flexibler gestalten soll. Dieses lässt sich jederzeit über den integrierten Klinkenstecker abnehmen und verbessert somit den sowieso schon recht hohen Tragekomfort des Headsets. Mit einem Gesamtgewicht von 376 Gramm (360 Gramm ohne Mikrofon) ist dies wohl dem verwendeten Memoryschaum an dem soliden Metallkopfbügel geschuldet, der sich jeder Kopfform anpassen und so Druckstellen vermeiden soll.

Das HyperX-Cloud-Revolver-Gaming Headset + 7.1 mit virtuellem Surround-Sound ist zunächst nur in den USA über den Online-Shop von HyperX zu einer UVP von knapp 150 US-Dollar und in Kanada zu einer UVP von 220 US-Dollar erhältlich. Wann genau der Verkauf hierzulande startet ist bislang seitens des Herstellers noch nicht kommuniziert worden.