Dell erweitert sein Monitorportfolio um die neue Dell-Plus-Serie. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Homeoffice und für Entertainment-Anwendungen wie Film- und Musikstreaming entwickelt worden. Zum Auftakt bringt das Unternehmen vier Modelle in zwei Größen auf den Markt.

Der Dell 24 Plus Monitor (S2425HSM) richtet sich mit seiner 24 Zoll großen Bilddiagonale und Full-HD-Auflösung an Nutzer, die einen kompakten Bildschirm bevorzugen. Größer wird es mit den drei 27-Zoll-Varianten. Der Dell 27 Plus Monitor (S2725HSM) bietet ebenfalls Full-HD, während die Modelle Dell 27 Plus QHD Monitor (S2725DSM) und Dell 27 Plus QHD USB-C Monitor (S2725DC) mit 2.560 x 1.440 Pixeln auflösen.

Alle Bildschirme setzen auf IPS-Panels mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms. Zusammen mit AMD FreeSync sollen so flüssige Darstellungen und präzise Bewegungen gewährleistet sein. Das Kontrastverhältnis von 1.500:1 verspricht zudem kräftige Farben und gute Lesbarkeit. Hinzu kommt eine Vier-Sterne-Zertifizierung des TÜV Rheinland für augenschonende Darstellung durch reduzierte Blaulichtemissionen.

Alle Geräte verfügen über die Möglichkeit, Audio wiederzugeben. Integriert wurden Stereolautsprecher mit einer Leistung von 3 W. Sie bieten fünf voreingestellte Klangprofile, die sich individuell anpassen lassen. Besonders flexibel zeigt sich das USB-C-Modell S2725DC, das zusätzlich als USB-Hub dient. Über die an der Front integrierten USB-C- und USB-A-Ports lassen sich externe Geräte nicht nur verbinden, sondern auch direkt mit Strom versorgen. Die Monitore sollen laut Dell ideal für alltägliche Nutzung geeignet sein und dank der niedrigen Blaulichtemissionen auch für langes Arbeiten oder einen Serienmarathons taugen.

Die neuen Monitore sind ab sofort verfügbar. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite von Dell.