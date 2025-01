Werbung

ZOWIE, die eSports-Marke des Display-Herstellers BenQ, hat mit dem ZOWIE XL2586X+ einen neuen Gaming-Monitor vorgestellt.

Der ZOWIE XL2586X+ verfügt über ein Fast-TN-Panel mit der Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und eine Bilddiagonale von 24,1 Zoll (62,18 cm). Die neue Generation von Fast-TN-Panels soll dabei eine höhere Leitfähigkeit für deutlich erhöhte Schaltgeschwindigkeiten bieten. Damit können auf dem XL2586X+ Bildwiederholfrequenzen von bis zu 600 Hz gemeistert werden.

BenQ verwendet im ZOWIE XL2586X+ zusätzlich die DyAc 2-Technologie (Dynamic Accuracy-Mechanismus). Damit soll auch bei schnellsten Bewegungen eine klare Darstellung möglich sein. DyAc 2 verwendet im Unterschied zu DyAc bzw. DyAc⁺ eine duale Hintergrundbeleuchtung mit präziseren Abstufungen, die auch Bewegungsunschärfe und Ghosting weiter minimieren können. Zusätzlich kann die duale Hintergrundbeleuchtung weichere Übergänge zwischen den Helligkeitsstufen erlauben, was den Augen die Anpassung an die Lichtintensität erleichtern soll.

Daneben sollen Gamer auch von umfangreichen individualisierbaren Einstellmöglichkeiten des Monitors und der Farbdarstellung profitieren sowie von den im Lieferumfang enthaltenen einstellbaren Flügeln, die gegen Irritationen durch Bewegungen und Lichtpunkte aus der Umgebung abschirmen können.

Mit der BenQ-exklusiven Funktion und App XL Setting to Share soll sich der ZOWIE XL2586X+ zudem auch auf das jeweilige Spiel abstimmen lassen. Mit dem online Portal XL Setting to Share können diese Einstellungen dann auch mit anderen ZOWIE-Spielern geteilt oder Einstellungen von professionellen eSportlern heruntergeladen werden. Darüber hinaus will ein Auto-Game-Modus verschiedene Spiele und Nutzungsszenarien erkennen und automatisch in den optimalen Farbmodus umschalten können.

Der ZOWIE XL2586X+ ist ab Februar 2025 im Fachhandel und in Online-Shops zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.199 Euro inkl. MwSt. erhältlich.