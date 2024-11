Werbung

AOC baut mit dem 68,6 cm (27 Zoll) Full-HD-Display AGON PRO AG276FK sein Angebot an professionellen Gaming-Monitoren weiter aus. Der neue AGON PRO AG276FK will mit Reaktionszeiten von bis zu 0,5 ms GtG und 0,3 ms MPRT, klaren Darstellungen und einer minimalen Eingabeverzögerung überzeugen. Aufgrund der Full-HD-Auflösung können Wettkampfspieler die hohen Bildwiederholraten erreichen und beibehalten, die erforderlich sind, um die 520-Hz-Bildwiederholrate mit aktuellen GPUs voll auszuschöpfen.

Die Fast IPS-Panel-Technologie des Monitors will dazu wettbewerbsfähige Geschwindigkeit mit einer guten Bildqualität kombinieren, die von einer Spitzenhelligkeit von 400 Nits und DisplayHDR 400 begleitet wird. Adaptive-Sync kann dazu Tearing und Bildstottern eliminieren und für ein flüssiges, reaktionsschnelles Erlebnis sorgen.

Der AG276FK ist außerdem mit einer Reihe von Gaming-Funktionen ausgestattet. Dazu gehören mehrere vorkalibrierte Spielmodi, die für verschiedene Genres optimiert sind, so dass die Nutzer schnell zwischen den Einstellungen für verschiedene Titel wechseln können. Der integrierte Frame Counter und Shadow Control ermöglichen es den Nutzern, ihre Leistung zu überwachen und ihr visuelles Erlebnis zu optimieren, während das neu gestaltete OSD-Menüsystem schnellen Zugriff auf wichtige Gaming-Funktionen bietet.

Daneben kommt der AG276FK mit den neusten Versionen der Technologien Motion Blur Reduction (MBR) und MBR Sync daher, über die sich die Bewegungsschärfe in Wettkampfszenarien weiter optimieren lässt. MBR Sync soll dabei die Klarheit von Backlight-Strobing-Technologien mit der Unterstützung variabler Bildwiederholraten für scharfe, ruckelfreie Bewegungen kombinieren können. Der Monitor verfügt außerdem über den Modus Low Input Lag, der eine unnötige Bildverarbeitung umgeht und so die schnellstmögliche Reaktion auf Eingaben des Gamers gewährleisten will.

Der AG276FK ist für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm mit einem ergonomischen, flachen und schlanken Standfuß ausgestattet, über den sich das Display neigen, drehen, schwenken und um 130 mm in der Höhe verstellen lässt. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören zwei HDMI-2.0- und zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse sowie ein USB-Hub mit vier USB 3.2 Ports für eine nahtlose Integration in professionelle Gaming-Setups.

Der AGON PRO AG276FK ist ab November 2024 für 659,00 Euro (UVP) erhältlich.