AOC stellt eine neue Monitorserie vor. Die Geräte der Graphic Pro U3 Serie richten sich speziell an Fotografen, Künstler, Designer und alle die im Kreativ-Bereich tätig sind. Auch im Gaming sollen die Monitore glänzen. Das Line-up der U3-Serie umfasst aktuell drei Modelle: zwei 27 Zoll Displays – das Q27U3CV mit QHD-Auflösung und das U27U3CV mit 4K UHD-Auflösung – sowie das größere 31,5 Zoll Display U32U3CV mit 4K UHD-Auflösung.



Die Serie Graphic Pro U3 verfügt über eine Farbgenauigkeit mit einem Farbabstandswert von DeltaE < 2, um jeden Farbton präzise wieder zu gegeben. Mit 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung bieten diese Monitore zudem eine große Farbskala. Das Highlight von Graphic Pro U3 soll ihre Calman-Ready-Zertifizierung darstellen. Diese bedeutet, dass die Monitore in der Lage sind, direkt mit der Calman-Farbkalibrierungssoftware von Portrait Displays zu kommunizieren. Die Modelle können die automatischen Kalibrierungsfunktionen mit der Calman-Software nutzen. Diese Kalibrierung erlaubt die Steuerung von RGB-Tripletts auf Scalerebene und die Erstellung von 1D/3D-LUT-Profilen.

Die Monitore der Graphic Pro U3 Serie sind mit verschiedensten Anschlüssen ausgestattet. HDMI 1.4/2.0, DisplayPort 1.4 und ein USB-C-Hub mit RJ-45-Eingang sind verbaut. Der Hub mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s mit USB 3.2 Gen2 verfügt über einen USB-C-Upstream-Port, der den DisplayPort Alt-Modus zur Erweiterung des Bildschirms unterstützt, 96 W Power Delivery, Ethernet-Pass-Through, einen zweiten USB-C-Downstream-Anschluss mit 15 W Power Delivery sowie vier USB-A-Ports für den Einsatz weiterer Peripheriegeräte.



Die Modelle U27U3CV und U32U3CV verfügen zusätzlich über einen dritten USB-C-Downstream-Anschluss für ihren KVM-Switch, sodass die an den USB-Hub angebundene Tastatur und Maus zwischen verschiedenen PCs, die an die beiden USB-C-Anschlüsse des Monitors gleichzeitig angedockt sind, hin- und hergeschaltet werden können. Das Modell Q27U3CV verfügt über einen DisplayPort-Ausgang.



Das Design der Serie Graphic Pro U3 wurde mit dem Red Dot Design Award 2023 ausgezeichnet. Die Displays lassen sich über den ergonomischen Stand um 150 mm in der Höhe verstellen, neigen, drehen und schwenken. Die AOC Graphic Pro U3 Serie wird ab Juli 2024 erhältlich sein. Los geht es mit 369 Euro für den Q27U3CV. Der U27U3CV wird 499 Euro kosten. Für 659 Euro kann der U32U3CV gekauft werden. Alle weiteren Informationen finden sich auf der Produktseite.