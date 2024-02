Werbung

AOC hat unter seinem Label AGON einen weiteren Monitor in sein Gaming Portfolia aufgenommen und seine neue G4-Serie um ein QHD-Modell ergänzt.

Der 27 Zoll große AOC GAMING Q27G4X misst 68,6 cm und verfügt über ein Fast IPS-Panel (10 Bit), eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten und eine Bildwiederholrate von 180 Hz. Das macht bei der Größe des Monitors eine Pixeldichte von 109 ppi.

Dazu gesellt sich eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und Adaptive-Sync. Das Design ist dabei von Tarnkappenflugzeugen inspirierte und kennzeichnet die neu eingeführte G4-Serie. Mit seiner Größe und Auflösung und einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis will sich der Q27G4X vor allem an Mainstream-Gamer aber auch angehende E-Sportler gleichermaßen richten. Eine akkurate Farbdarstellung (1,07 Milliarden Farben) und weiten Blickwinkel sollen den Monitor auch für alltägliche Aufgaben qualifizieren.

Darüber hinaus verfügt der Monitor über eine VESA-DisplayHDR-400-Zertifizierung und kann HDR10-Signale empfangen sowie HDR-Inhalte wiedergeben, wodurch Spiele und Videos heller und farbkräftiger erscheinen sollen. Dieser Vorteil kann sich auch bei der Bild- und Videobearbeitung oder beim Livestreaming positiv bemerkbar machen.

Genau wie die kürzlich angekündigten Full-HD-Modelle 24G4X und 27G4X kommt auch der QHD-Monitor Q27G4X in einem neu gestalteten, 3-seitig randlosen Design, was unter anderem für Multi-Monitor-Setups gut geeignet sein will. Auch der Standfuß folgt der Linie der neuen Serie und ist im Vergleich zum Vorgängermodell kompakter. Ebenfalls profitiert er von dem neuen On-Screen-Display, welches sich leichter und intuitiver handhaben lassen will. Mit dabei ist auch das neue intelligente Fadenkreuz, was die Farbe des Zielpunktes vor dem Hintergrund ändern kann, um Spieler beim Zielen zu unterstützen.

Der AOC GAMING Q27G4X kommt mit einer 3-Jahres-Garantie und wird ab diesem Monat zu einer unverbindlichen Preisempfehlung für 299,00 Euro erhältlich sein.