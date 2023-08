Werbung

Der japanische Hersteller von Profi-Monitoren EIZO schickt zwei neue Modelle der FlexScan-Generation ins Rennen. Die beiden Business-Monitore EV3240X (31,5 Zoll) und EV2740X (27 Zoll) sollen dabei vor allem optisch durch ihr nahezu rahmenloses Design, ihre 4K-Auflösung und USB-Typ-C-Konnektivität überzeugen.

Sowohl der EV3240X wie auch der EV2740X setzen auf eine 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), was je nach Modell eine Pixeldichte von 140 ppi (Pixel pro Zoll), bzw. 163 ppi ermöglicht. Durch die zunehmende Verbreitung von USB-C an immer mehr Geräten, sah EIZO die Notwendigkeit, den Standard auch bei seinen beiden neuen Modellen zu verwenden, um so eine umfassende Konnektivität sicherstellen zu können. Die Monitore besitzen darüber hinaus beide einen dedizierten LAN-Anschluss, um eine stabile Netzwerkverbindung garantieren zu können. Daneben stehen noch drei USB-A-Anschluss und ein USB-C-Downstream-Port für Peripheriegeräte, wie Tastatur, Maus und Webcam, zur Verfügung. Angeschlossene Rechner oder Laptops können zudem laut Hersteller mit bis zu 94 Watt Ladestrom versorgt werden. Die dabei entstehende Wärme sollen die Monitore mittels unauffälliger Lüftungsschlitze auf der Rückseite ableiten können. Für Videokonferenzen können entweder die beiden eingebauten 2-Watt-Lautsprecher oder die seitlichen Anschlüsse für externe Lautsprecher genutzt werden.

Nachhaltigkeit ist ein stetig wichtiger werdender Aspekt bei Monitoren. Selbiges wird auch bei EIZO großgeschrieben, weshalb sowohl der EV3240X wie auch der EV2740X die EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) -Auszeichnung mit Gold in Sachen Produktdesign und Fertigung erhalten haben. Hervorheben möchte EIZO dabei vor allem den Einsatz von 80 Prozent recyceltem Kunststoff in der Produktion. Das energieeffiziente LCD-Panel soll zudem Energie sparen und so langfristig den Geldbeutel schonen. Darüber hinaus sind die beiden Modelle noch nach weltweiten Nachhaltigkeitsstandards wie TCO Certified Generation 9 und ENERGY STAR zertifiziert. Auch verzichtet EIZO bei der Produktverpackung auf Plastik und verwendet stattdessen recycelten Zellstoff.

Der FlexScan EV3240X und EV2740X sind ab sofort online und im Fachhandel mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (inklusive Mehrwertsteuer) von 1.654 Euro und 1.141 Euro erhältlich.