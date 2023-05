Werbung

Der Monitorhersteller AOC fügt unter dem Brand AGON einen weiteren Monitor seinem Sortiment hinzu, den AOC GAMING Q24G2A/BK.

Der kompakte 24 Zoll Monitor kommt mit einer Bilddiagonale von 60,4 cm daher. Bei dem Panel handelt es sich laut AOC um ein QHD-IPS-Modell mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten handeln. Die Pixeldichte des Q24G2A/BK beträgt 123,4 ppi (Pixel pro Zoll). Die Bildwiederholrate gibt der Hersteller mit 165 Hz an, dazu soll er eine MPRT-Reaktionszeit von 1 ms vorweisen können, damit auch in rasanten Spielen Ghosting oder Bewegungsunschärfe vermieden werden sollen. Das Kontrastverhältnisses soll laut Datenblatt 1.000:1 betragen, außerdem will der Monitor durch eine 108,7-prozentige Abdeckung des sRGB-Farbraums überzeugen.

Der Q24G2A/BK verfügt über dünne Ränder, dies soll den Monitor ideal für den Einsatz in Multi-Monitor-Konfigurationen machen. Der höhenverstellbare Standfuß soll dabei helfen, den Bildschirm an die individuelle Körpergröße des Nutzers anzupassen. Mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° soll der Monitor sicherstellen, dass die Darstellungen auch von der Seite ohne Einschränkungen gesehen werden können.

Die Spitzenhelligkeit des Monitors gibt AOC mit 350 cd/m² an. Dies soll für klare Bilder unter verschiedensten Lichtverhältnissen sorgen. Der Monitor verfügt weiter über eine Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC.

Über die Software AOC G-Menu haben die User zudem einfachen Zugriff auf die Farb-, Overdrive- und weitere Spieleinstellungen des Monitors. Dazu gehören sollen etwa Shadow Control, zum Anpassen von Licht und Schatten, der LowBlue-Modus, für die komfortable Nutzung am späten Abend, Dial Point, ein Fadenkreuz-Overlay zum präzisen Zielen, und ein Frame Counter, zur Anzeige der aktuellen Frames-per-Second-Informationen.

Der AOC GAMING Q24G2A/BK ist ab Ende Mai 2023 zu einem Preis von 249 Euro verfügbar.