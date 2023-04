Werbung

Philips Monitore stellt mit dem 45B1U6900CH ein neues Monitor-Modell vor, welches nebst seiner Größe auch durch weitere Features die Aufmerksamkeit von professionellen Anwendern erhaschen will.

Das 44,5-Zoll-Display mit dem 32:9-SuperWide-Verhältnis des Philips 45B1U6900CH ermöglicht seinen Nutzern das Öffnen mehrerer Fenster auf einer einzigen großen Oberfläche. Statt mit zwei kleinen Monitoren zu arbeiten, sollen die Anwender so von der extrabreiten Perspektive, etwa bei der Anzeige und Bearbeitung von Videoinhalten, profitieren. Das Curved-VA-Panel des Modells soll mit einem weiten Betrachtungswinkeln von 178/178° für ein immersives Seherlebnis sorgen.

Neben dem großen Bildschirm verfügt der Philips 45B1U6900CH noch über eine integrierte 5-MP-Webcam mit geräuschunterdrückendem Mikrofon, welches für technisch hochqualitative Videokonferenzen sorgen soll. Windows Hello will mit dieser zudem die Benutzung erleichtern. Der jeweilige User soll sich damit in Sekundenschnelle bei all seinen Windows-Konten, via Gesichtserkennung, anmelden können.

Der Monitor verfügt über ein weiteres, für einen modernen Arbeitsplatz wichtiges, Tool, ein USB-C-Docking-System mit RJ45. Dank dieser Docking-Lösung sollen Nutzer sowohl eine RJ45-Verbindung zum eigenen Netzwerk herstellen als auch die Stromversorgung angeschlossener Geräte einrichten können.

Hinzu kommen weitere Features, die bei der Erledigung täglicher Aufgaben unterstützen sollen. Dazu gehören unter anderem Display HDR 400, ein Headset-Halter und ein MultiClient Integrated KVM für die Steuerung eines Zwei-PC-Setups auf demselben Monitor. Der Bildschirm soll außerdem mit einem Blaulichtfilter ausgestattet sein, der die Arbeit bei nahezu allen Lichtverhältnissen erleichtern und die Augen so vor Überanstrengung durch blaues Licht schützt soll (TÜV Rheinland Eyesafe RPF-50-Zertifizierung).

Der Monitor ist ab sofort für 1.139 Euro, beziehungsweise 1.139,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) erhältlich.