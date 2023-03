Werbung

Ultrabreite Monitore im 49-Zoll-Format setzen auf das Seitenverhältnis von 32:9 und kombinierten dies zuletzt primär mit der Auflösung von 5.120 x 1.440 Bildpunkten. Der Philips 45B1U6900C bietet die gleichen Eckdaten, verfrachtet die Pixel aber auf ein Panel im 45-Zoll-Format, was zu einer etwas höheren Bildschärfe führt. Das VA-Modell bietet eine Krümmung von 1500R, fällt hier also etwas hinter die aktuellen Modelle mit 1000R zurück, was je nach Einsatzzweck aber nicht unbedingt von Nachteil sein muss.

Das Panel wird von Philips mit einer maximalen Leuchtkraft von 450 cd/m² angegeben, während der Kontrast VA-typisch bei 3.000:1 liegen soll. Die Reaktionszeit beträgt 4 ms (GtG), die maximale Wiederholfrequenz 75 Hz. Ein HDR-Experte ist der 45-Zöller nicht, denn er ist mit DisplayHDR 400 nach dem kleinsten Standard zertifiziert. Eine Dimming-Lösung wurde nicht integriert.

Das wird beim angedachten Einsatzgebiet aber nicht stören. Während Curved-Monitore oftmals für den Gaming- oder Multimedia-Einsatz gedacht sind, sieht Philips den 45B1U6900C als Business-Display vor, das zwei 27-Zöller ersetzen kann. Das macht sich beispielsweise bei einem Blick auf die Anschlussausstattung bemerkbar. Auf dem Hauptanschlussfeld gibt es neben 2x HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 auch USB Typ-C mit PD von bis zu 100 W. So können auch leistungsstärkere Notebooks adäquat mit Strom versorgt werden. Auch eine Ethernet-Schnittstelle verbaut Philips, sodass eine Docking-Station in den meisten Fällen ersetzt werden kann. Seitlich integriert Philips ein weiteres Anschlussfeld mit vier USB-A- und einer Typ-C-Schnittstelle.

Die Höhenanpassung ist in einem Bereich von 150 mm möglich, während die Neigung zwischen -5 ° und 15 ° angepasst werden kann. Auch eine Drehung des Panels ist möglich, nach links und rechts jeweils um 45 °. Hier gibt es also keine Einschränkungen.

Der Philips 45B1U6900C ist ab sofort zu einem Preis von 1.039 Euro verfügbar.

Das 45-Zoll-Format scheint aktuell beliebter bei den Panel-Produzenten zu werden. Neben dem extrabreiten Philips 45B1U6900 gibt es auch den LG UltraGear 45GR95QE, den wir vor kurzem im Test hatten, der aber im 21:9-Format daherkommt und entsprechend etwas höher baut. Mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten löst das Panel zudem deutlich niedriger auf.