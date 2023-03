Werbung

Der Monitor-Spezialist AOC fügt seiner AGON-5-Serie ein weiteres Modell hinzu, den AGON AG325QZN/EU. Der 32 Zoll Monitor misst eine Diagonale von 80 cm und verfügt über ein Fast-VA-Panel, das mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz arbeitet. Dabei setzt der Monitor auf eine QHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel). Das Kontrastverhältnis soll laut Hersteller 3.000:1 betragen, DisplayHDR 400 seinerseits für atemberaubende Bilder sorgen. Hinzu kommt eine schnelle Reaktionszeit, der Monitor soll Pixelübergangszeiten bis zu 1 ms (GtG) und eine niedrige Pixelpersistenz von 0,5 ms MPRT bieten. Damit sieht AOC den Monitor auch qualifiziert für Wettkämpfe unter Gamern.

Während FPS-E-Sport-Spieler allerdings meistens kleinere Bildschirme (27 Zoll oder sogar 24 Zoll) bevorzugen, um die gesamte Handlung besser im Fokus halten zu können, gibt es auch eine ganze Reihe von Genres, in denen sich durchaus ein 32-Zoll-Modell für den kompetitiven Einsatz eignet. Zu nennen sind an dieser Stelle Action-/RPG-Titel, Kampf-, Echtzeit- und rundenbasierte Strategie- sowie Simulationsspiele. Sie profitieren alle von einer größeren Anzeige, da komplexe Strukturen so großflächiger dargestellt werden können.

Dem Monitor stehen verschiedene Overdrive-Stufen zur Auswahl, sodass die Spieler die Reaktionszeit des Monitors nach ihrem Geschmack und ihren Anforderungen, für ein Ghosting-freies Erlebnis, anpassen können. Dazu unterstützt der AG325QZN/EU Adaptive-Sync und besitzt eine VESA-DisplayHDR-400-Zertifizierung. Er soll eine Spitzenhelligkeit von 400 Nits erreichen und verfügt über einen weiten Betrachtungswinkeln (178/178°). Enthalten sind weiterhin ein 4-Port-USB-3.2-Hub sowie ein Upstream-USB-Anschluss für den PC. Peripheriegeräte können so direkt an den Monitor angeschlossen werden, was dem typischen Kabelsalat vorbeugen soll.

Der AGON AG325QZN/EU ist ab März 2023 zu einem Preis von 549,00 Euro (UVP) beziehungsweise 549,00 CHF (UVP exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) erhältlich.