AOC präsentiert sein neues, auf professionelle Einsätze fokussierte P3-Line-up. Dieses umfasst gleich sieben Monitore in drei verschiedenen Größen. Den Anfang machen die 24 Zoll großen Monitore, zu denen die Modelle 24P3CW, 24P3CV und 24P3QW gehören. Zu den 27 Zoll großen Geräten gehören die Modelle Q27P3CW, Q27P3CV und Q27P3QW. Der Ausreißer ist der CU34P3CV, welcher mit einem Ultrawide-Screen auf 34 Zoll daher kommt.

Die Features verteilen sich über die unterschiedlichen Modelle hinweg. Die QW-Modelle 24P3QW und Q27P3QW sind mit einer Full-HD-Webcam (2 MP) ausgestattet sowie mit zwei 5-W-Lautsprechern. Die Webcam unterstützt die Gesichtserkennungstechnologie Windows Hello. Die Nutzer können so ihre Windows-Sitzung entsperren, einfach indem sie in die Webcam blicken.

Die CV-Modelle 24P3CV, Q27P3CV und CU34P3CV verfügen über keine integrierte Webcam. Dafür können die Modelle 24P3CV und Q27P3CV neben dem üblichen HDMI- und DisplayPort-Eingängen auf einen USB-C-Anschluss zurückgreifen. Der integrierte 4-Port-USB-3.2-Gen-1-Hub ermöglicht zudem eine vielseitige Anwendung, wie beispielsweise der Anschluss von Maus und Tastatur.

Der CU34P3CV besitzt anstelle des DisplayPort-Ausgangs einen integrierten KVM-Switch und ermöglicht so die Steuerung mehrerer Computer oder Peripheriegeräte.

Die CW-Modelle 24P3CW und Q27P3CW sind dagegen wieder mit einer Webcam (5 MP) ausgestattet und besitzen auch Lautsprecher. Darüber hinaus bieten diese einen USB-C-Anschluss. Die 24-Zoll-Modelle der Serie P3 verfügen über ein Full-HD-IPS-Panel, die mit 27 Zoll über ein QHD-IPS-Panel.

Der CU34P3CV setzt auf ein Curved 1500R UW-QHD VA-Panel mit einem Seitenverhältnisses von 21:9 und einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten. Dazu gesellen sich eine höhere Bildwiederholfrequenz mit 100 Hz und ein höherer Kontrast (3.000:1). Daneben verfügt er noch über den bereits erwähnte KVM-Switch sowie über Picture-in-Picture- und Picture-by-Picture-Optionen für mehr Produktivität.

