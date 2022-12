Werbung

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit Arctic zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Tester, die einen Monitorarm des Herstellers bei sich zu Hause und in Verbindung mit ihrem eigenen Monitor testen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum schreiben wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Hierfür von Arctic zur Verfügung gestellt, werden insgesamt drei Exemplare des Arctic X1-3D mit Gasfeder. Der Monitorarm bietet eine Traglast von bis zu 10 kg und lässt sich mit bis zu 40 Zoll großen Bildschirmen nutzen, die über eine VESA-Halterung mit 75x75 mm oder 100x100 mm montiert werden können. Wer einen Ultrawide-Monitor aufschnallen möchte, kann das sogar bis zu einer Diagonalen von 43 Zoll tun.

Um die Tragelast ermöglichen zu können und um einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch zu haben, sollte die Tischplatte eine Dicke von 20 bis 55 mm haben, muss jedoch bei hohlem Aufbau zusätzlich stabilisiert werden.

Der X1-3D von Arctic bietet eine Höhenverstellung an, lässt sich aber auch drehen, schwenken und neigen. Dank integrierter Gasfeder lässt sich der Bildschirm völlig frei bewegen. Das Heranziehen, Wegschieben, aber auch die komplette Neuausrichtung der Höhe, Tiefe und Neigung soll so zum Kinderspiel werden. Außerdem ist eine Kabelführung integriert, um die notwendigen Kabel besser verstecken zu können.



Rund 50 Euro werden für den Arctic X1-3D-Monitorarm derzeit auf dem freien Handel aufgerufen. Drei unserer Leser dürfen ihn nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Ranz405", "elbastron" und "Merrick" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im Monitor-Unterforum zu veröffenlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 18. Dezember 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 19. Dezember 2022

Testzeitraum bis 22. Januar 2023

