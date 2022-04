Im Onlineshop des Discounters Aldi gibt es mal wieder ein Gaming-Produkt. Um genau zu sein, handelt es sich dabei um den HP-Gaming-Monitor X24ih. Besagtes 23,8 Zoll großes Display ist ab dem 13. April 2022 für 159 Euro bei Aldi erhältlich. Der Full-HD-Monitor besitzt ein IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Die Reaktionszeit ist mit 1 ms angegeben. Außerdem sind noch AMDs FreeSync Premium sowie das OMEN Command-Center mit an Bord. Bei der sRGB-Farbraumabdeckung erreicht der X24ih 99 %. Die Helligkeit beträgt laut Datenblatt 200 nits, was vergleichsweise dunkel ist. An Anschlussmöglichkeiten steht neben einer HDMI-2.0-Schnittstelle auch ein DisplayPort (1.2) zur Verfügung.

Mit der FreeSync-Premium-Technologie eignet sich das kommende Aldi-Display in erster Linie für Gamer, die aktuell noch auf einen 60-Hz-Monitor setzen und keine Tearing-Effekte mehr sehen möchten. Auch wenn es sich bei dem HP-Monitor offiziell um ein Gaming-Produkt handelt, sucht man eine RGB-Beleuchtung vergebens.

Im Lieferumfang sind neben dem Monitor selbst ein HDMI- sowie ein entsprechendes Stromkabel enthalten. Ein DisplayPort-Kabel muss separat erworben werden.