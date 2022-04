Beim AOC PD Agon Pro PD32M handelt es sich um ein Kooperationsprodukt zwischen Porsche Design und dem Monitor-Hersteller AOC. Dabei weiß nicht nur das Design zu gefallen, auch bei den Spezifikationen kann das 32 Zoll Gerät auf dem Papier überzeugen. Hervorheben kann man hier die Mini-LED Beleuchtung, welche es auf eine Helligkeit von bis zu 1.600 cd/m² bringen soll.

Bei der genannten Kooperation kann man davon ausgehen, dass Porsche Design grundsätzlich für das Design des Agon PD32M zuständig war, während AOC für die Technik des Monitors verantwortlich ist. Optisch soll der Standfuß des Geräts an die Lenkräder der Zuffenhausener Sportwagen. Beim Material wird hier auf Aluminium gesetzt, sodass das trapezförmige Konstrukt recht filigran ausfallen kann. Bis auf die Pivot-Funktion wird zurzeit keine weitere Ergonomie-Funktion vom Hersteller aufgelistet. Allerdings lässt sich das Display auch mittels VESA-Halterung mit 100 x 100 mm Bohrung aufhängen. Als optisches Gimmick sind auf der Rückseite drei RGB-Streifen integriert, welche die Rückwand in buntes Licht tauchen. Zusätzlich wird auf den Standfuß das Porsche Design Logo projiziert. An beiden Seiten finden sich zudem ausziehbare Headset-Halter wieder.

Interessanter wird es allerdings bei den technischen Daten. Was für ein Panel beim P32M eingesetzt wird, wird zwar nicht genannt, allerdings soll das 32 Zoll große Display mit UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Bildpunkte) eine geringe Reaktionszeit von 1 ms GtG vorweisen. Auch über den Kontrast verliert der Hersteller ebenfalls keine Worte, sodass sich nur schwer schließen lässt, welcher Panel-Typ verbaut wird. Als besonders kann aber genannt werden, dass auf eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung gesetzt wird, welche es auf eine typische Helligkeit von 600 cd/m² und eine Spitzenhelligkeit von 1.600 cd/m² verhelfen soll. Damit wird auch das DisplayHDR 1400 Zertifikat erreicht. Für Spieler nicht uninteressant dürfte sein, dass das Display eine Bildwiederholungsrate von 144 Hz besitzt sowie über Adaptive Sync verfügt.



Angeschlossen werden kann der Monitor mittels HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und USB-C. Letzter liefert an kompatible Geräte bis zu 95 W. Zudem ist ein USB-Hub mit viermal USB 3.2-A verbaut. Erhältlich ist das Gerät aktuell nur im Shop des Herstellers, also auf der Website von Porsche Design. Aufgerufen wird hier ein Preis von 2.000 Euro, was auf den ersten Blick natürlich hoch erscheint, allerdings beginnen Konkurrenzprodukte mit ähnlichen Spezifikationen erst ab etwa 3.100 Euro. Lieferbar ist der Monitor ab dem 15. Juni.