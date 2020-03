Der Anfang des Jahres angekündigte Gaming-Monitor XL2746S von BenQ ist seit kurzem in Deutschland lieferbar. Die ZOWIE XL-Gaming-Serie soll für Profi- und Hobbygamern gleichermaßen für Ihre eSport-Tauglichkeit interessant sein und soll sich laut BenQ auch bestens für reibungsloses und flüssiges kompetitives Spielen eignen.

Vergleicht man den XL2746S mit seinen Vorgängermodellen XL2731 und XL2740, so wird man feststellen, dass die Unterschiede eher gering ausfallen. Die eigentliche Produktneuheit betreffen zum einen die Bildwiederholrate, die mit 240 Hz gegenüber dem XL2731 mit 144 Hz wesentlich höher ausfällt und zum anderen die Flicker-Free- Technologie. Das Schwestermodell setzt im Bereich Bewegungsunschärfe-Einstellung zum Vergleich auf das sogenannte DyAC+-Feature (Dynamic Accuracy Plus) das im Prinzip ein weiteres Einstellungsmerkmal zur Regulierung der Bewegungsunschärfe ist. Die Vorteile dieser Technologie liegen laut Hersteller auf der Hand, so soll die Schusspräzision bei wettbewerbsbasierenden Shootern wesentlich genauer sein als bei herkömmlichen Monitoren ohne DyAC+.



Bei dem verbauten 27-Zoll-Panel handelt es sich um ein TN-Panel mit einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Reaktionsgeschwindigkeit von 0,5 ms (Grau zu Grau). Die Leuchtdichte wird mit 320 cd/m² angegeben, der Betrachtungswinkel liegt bei 170 Grad.

Zum Anschließen an den heimischen PC bzw. Laptop oder Fernseher stehen dem Monitor Standardmäßig ein HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DVI-DualLink und zweimal HDMI 1.4 zur Verfügung. Multimedial können Kopfhörer und Mikro klassisch über den Kopfhörerausgang oder Mikrofon-Eingang verbunden werden oder man nutzt, sofern man auf USB angewiesen ist, einen der drei vorhandenen USB 3.0 Anschlüsse.

Der BenQ XL2746S verfügt darüber hinaus auch über den beliebten VESA 100 x 100 Standard, der zur Montage an die Wand oder an einer Monitorhalterung geeignet ist. Sollte das nicht in Frage kommen bieten das Modell ergonomisch gesehen auch die Möglichkeit die Höhe auf maximal 140 mm, die Neigung von - 5 Grad bis 20 Grad und die Drehung von - 45 Grad bis 45 Grad zu verstellen. Der Einsatz des im Umfang mit beigelegten Sichtschutzes, macht auf dem Schreibtisch erfahrungsgemäß auch am meisten Sinn. Laut Datenblatt liegt der Stromverbrauch bei 55 W.

Die Verfügbarkeit variiert je nach Händler sehr stark, preislich liegt der Monitor bei knappen 679 Euro.

