Werbung

Arctic, der Spezialist für die Kühlung im PC, hat mit der MX-7 eine neue Performace-Wärmeleitpaste vorgestellt. Mit einer neuen Rezeptur will der Hersteller einen nochmals verringerten Wärmeleitwiderstand erreicht haben. Mit einer vergleichsweise zähflüssigen Konsistenz eignet sie sich laut Arctic ideal für ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien – von klassischen CPUs bis hin zu Direct-Die-Applikationen für GPUs, in Notebooks oder den APUs in den Konsolen.

Die hohe Kohäsivität der MX-7 Wärmeleitpaste soll den Pump-Out-Effekt verhindern, der bei wiederholenden Wärmezyklen auftreten kann. Der Effekt ist einer der Gründe, der bei den Grafikkarten-Herstellern einen großen Anteil der RMAs ausmacht. Infolgedessen haben einige Hersteller auf Graphit-Pads oder sogar Flüssigmetall gewechselt, wenngleich gerade das Flüssigmetall andere Herausforderungen stellt.

Die hohe Viskosität der MX-7 ist nicht dazu geeignet mit einem Spachtel aufgetragen zu werden. Eine gleichmäßige Schichtstärke wird daher durch den Kontaktdruck bei der Montage des Kühlers erzielt. Zudem ist die MX-7 weder elektrisch leitend noch kapazitiv. Damit soll das Risiko von Kurzschlüssen und Entladungen gemindert werden.

In eigenen Tests soll die MX-7 die Temperaturen im Vergleich zum Vorgänger noch einmal deutlich reduzieren können. Mit einem Intel Core 9 285K bei 4,5 GHz und mit einer Leistungsaufnahme von 284 W kommt die MX-7 auf 68 °C, während es bei der MX-6 70,3 °C und der MX-4 72,1 °C gewesen sind.

Die Arctic MX-7 wird in Gebinden von 8 g, 4 g und 2 g erhältlich sein. Je nach Produkt liegen auch MX Cleaner Reinigungstücher bei. Arctic gibt eine UVP an, die so auch im eigenen Webshop aufgerufen wird. Darüberhinaus nennt Arctic auch einen erwarteten Straßenpreis.

Arctic MX-7

UVP Straßenpreis Arctic MX-7 (2 g) 14,49 Euro 8,49 Euro Arctic MX-7 (4 g)

15,99 Euro 8,99 Euro Arctic MX-7 (4 g) + 6x MX Cleaner 16,99 Euro 10,49 Euro Arctic MX-7 (8 g) 20,99 Euro 10,99 Euro

Die Vorgänger-Wärmeleitpaste MX-6 kostet aktuell in 2 g, 4 g und 8 g mit 3,54 Euro, 3,48 Euro und 5,58 Euro deutlich weniger.