Thermal Grizzly stellt neue Wärmeleitpads der Minus Pad Basic-, Advance- und Pro-Serie vor, die auf Basis des Minus Pad 8 weiterentwickelt wurden. Die elektrisch nicht leitenden Wärmeleitpads eignen sich für den Einsatz auf SSDs, Grafikkartenkühlern, Arbeitsspeicher sowie für elektronische Bauteile wie Spannungswandler.

Thermal Grizzly nennt folgende Eigenschaften für die Pads aus den drei Serien:

Minus Pad Basic: Gute Wärmeleitfähigkeit, etwas geringere Kompressibilität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Minus Pad Advance: Noch bessere Wärmeleitfähigkeit, höhere Kompressibilität.

Minus Pad Pro: Äußerst hohe Wärmeleitfähigkeit und herausragende Kompressibilität – zu einem etwas höheren Preis.

In der Wärmeleitfähigkeit reihen sich die neuen Pads zwischen dem Minus Pad 8 und Minus Pad Extreme ein. Das Minus Pad Basic ist etwas besser als das Minus Pad 8, bietet aber ein besseres Preis/Leistungsverhältnis. Das Minus Pad Advance füllt die Lücke zwischen dem Basic und Pro, bietet aber eine etwas höhere Kompressionsfähigkeit. Das Minus Pad Pro liegt laut Hersteller in der Wärmeleitfähigkeit sehr nahe am Minus Pad Extreme. Wir haben bei Thermal Grizzly explizit nach konkreten Angaben zur Wärmeleitfähigkeit nachgehakt.

In einer typischen Größe mit einer Gesamtfläche von 9.600 mm² kostet das Minus Pad Basic 14,90 Euro, das Minus Pad Advance 19,90 Euro und das Minus Pad Pro bei, aber nur 4.800 mm², 29,90 Euro. Neben verschiedenen Formaten und Größen gibt es die Wärmeleitpads auch in unterschiedlichen Stärken.