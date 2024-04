Werbung

In Zusammenarbeit mit Thermal Grizzly suchen wir ab sofort fünf Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal ein brandneues Graphen-Wärmeleitpad des Herstellers zusammen mit ihrer Hardware auf Herz und Nieren testen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen möchten. Wir starten hierfür in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt fünf Exemplare der KryoSheet von Thermal Grizzly, die natürlich in der passenden Größe für die gewünschte Komponente der Tester angeliefert werden. Das Wärmeleitpad lässt sich nämlich nicht nur auf dem Prozessor aufbringen, sondern auch auf der GPU. Gerade Letzteres kann ein immenser Vorteil sein, denn die KryoSheet verspricht als High-End-Lösung, deren Oberfläche äußerst anpassungsfähig ist, eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Ihr Vorteil ist, dass die Performance mit der Zeit nicht abnimmt und es keinen Pumpout-Effekt gibt, womit sich sie sich hervorragend für wartungsfreie Systeme und damit insbesondere für Grafikkarten eignet, da man hier in der Regel nicht mehr an den Kühlkörper herangeht.

Die KryoSheet enthält keinerlei flüssige Bestandteile und ist somit keiner gewöhnlichen Alterung ausgesetzt. Ein Austrocknen ist nicht möglich. Die Graphen-Pads verfügen über eine in Z-Richtung gestapelte Molekularstruktur, welche eine konstante Wärmeleitfähigkeit verspricht und obendrein eine hohe Langlebigkeit bietet. Sie ist jedoch elektrisch leitfähig, womit man die Pads nur nach Anleitung benutzten sollte.

Das KryoSheet von Thermal Grizzly sollte in einer passenden Größe erworben werden, die möglichst der zu bedeckenden Fläche der Hardware entspricht. Im Falle aktueller Intel-Prozessoren für den Sockel LGA115x oder LGA1200 mit einer Heatspreader-Größe von 32 x 32 sollte also ein KryroSheet in einer Größe von 33 x 33 mm gewählt werden, welches dann rund 22 Euro kostet. Kleinere Pads sind bereits ab rund 16 Euro erhältlich, größere für etwa 25 Euro.

Fünf unserer Leser dürfen das KryoSheet von Thermal Grizzly nun ausführlich im Ramen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 14. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Thermal Grizzly!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 14. April 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. April 2024

Testzeitraum bis 19. Mai 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Thermal Grizzly sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum