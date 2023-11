Werbung

Thermalright geht mit dem AXP90-X53 back to the roots, denn es gab eine Phase in der Geschichte der Computerhardware, in der Vollkupferkühler das Maß der Dinge waren. Bei diesem Kühler handelt es sich jedoch nicht um eine komplette Neuentwicklung, denn den AXP90-X53 gibt es bereits, nun aber eben auch in einer Vollkupfer-Variante – inklusive der Bodenplatte, Heatpipes und Kühlfinnen. Einzug die Halterung für den Sockel besteht aus Edelstahl. Die Bodenplatte ist allerdings mit einer sogenannten C1100 Vernickelung versehen, da reines Kupfer als Kontaktfläche mit bestimmten Wärmeleitpasten nicht geeignet ist.

Die Abwärme wird also zunächst vom Kupferboden aufgenommen und dann durch vier Heatpipes in den Kühlfinnen verteilt. Die Heatpipes haben einen Durchmesser von 6 mm. Oben auf dem Kühler sitzt in 15 mm dicker Lüfter mit einem Durchmesser von 92 mm und sorgt für die notwendige Frischluft. Um sich den Farbschema besser anzupassen, verwendet Thermalright den TL-9015R 92 mm mit farblich angepassten Lüfterlamellen. Insgesamt kommt der Kühler auf eine Höhe von 53 mm und misst mitsamt des Lüfters 94,5 x 95 x 53 mm. Er wiegt etwa 600 g.

Der TL-9015R 92 mm kommt auf maximal 2.700 Umdrehungen pro Minute und produziert dabei einen maximalen Luftstrom von 42,58 CFM, einen statischen Druck von 1,33 mm H₂O und eine Lautstärke von 22,4 dB(A).

Der AXP90-X53 ist obendrein in seiner Kupfer-Variante zu den Sockeln LGA1700, LGA1200, AM5 und AM4 kompatibel. Zum Preis oder der Verfügbarkeit gibt es hingegen keinerlei Informationen.