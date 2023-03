Werbung

Alpenföhn unterzieht seine beliebte Kühler-Serie einer Modernisierung und splittet dazu die Marke Brocken in zwei einzelne Kühler auf. Zum einen bekommt der neue Brocken 4 dazu eine weitere Heatpipe spendiert. Der neu geschaffene Brocken 4 Max hingegen, bricht aus der Tradition der Brocken-Serie aus und ist ein Doppelturmkühler.

Obwohl der Brocken 4 mit einer weiteren 6-mm-Heatpipe aufwarten kann, hat Alpenföhn den Kühler kompakter gestaltet. Bei den Abmessung schrumpft dieser daher von vormals 146 x 165 x 125 mm (BxHxT) auf nur noch 127 x 155 x 119 mm. Insgesamt soll der Kühler durch diese Änderungen aber sein Potential von 220 W an Abwärme beibehalten. Daneben wird der Brocken 4 auch mit einem der neuen Lüftern des Herstellers, dem Jetstream, ausgestattet. Am Kühler befestigt, wird dieser mit den beiliegenden Halteklammern, von denen vier Stück dabei sind um gegebenenfalls einen weiteren Lüfter an dem Kühler montieren zu können.

Der komplett mattschwarze Brocken 4 weist ein asymmetrisches Design auf, Alpenföhn wirbt daher damit, dass man bezüglich der Auswahl der RAM-Module maximal flexibel sei.

Konzeptionell neu für die Brocken-Serie ist hingegen der Alpenföhn Brocken 4 Max. Durch sein Doppelturm-Design soll der Kühler noch leistungsfähiger sein. Dabei setzt er wie sein Namensvetter auf sechs 6-mm-Heatpipes, wird aber im Gegensatz zu diesem mit zwei der neuen Jetstream-Lüfter ausgeliefert. Daher soll der Brocken 4 Max bis zu 250 W abführen können. Der Kühler ist ebenfalls komplett mattschwarz beschichtet. Er kommt mit Lüftern laut Hersteller auf 1.263 g und misst 127 x 158 x 129 mm (BxHxT). Wie auch der Brocken 4 ist der Brocken 4 Max asymmetrisch aufgebaut, so soll es ebenso wenig zu Kompatibilitätsproblemen mit RAM-Modulen kommen.

Der Alpenföhn Brocken 4 ist derzeit für 64,90 Euro zu haben. Für den Alpenföhn Brocken 4 Max werden hingegen 84,90 Euro verlangt.