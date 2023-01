Werbung

Noctua hat heute seine neue Lüftergitter-Serie NA-FG1 für 40, 50, 60, 70, 80, 92, 120, 140 und 200 mm Lüfter der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagte Lüftergitter bietet Noctua in 2er-Sets (Sx2) und 5er-Sets (Sx5) an. Zudem sind Schrauben sowie ein werkzeugfreies Montagesystem im Lieferumfang enthalten.

Noctuas NA-FG1 setzen auf eine abgesetzte Konstruktion mit runden Streben, um die Beeinflussung des Laufgeräusches und der Förderleistung so gering wie möglich zu halten. Laut Angaben des Herstellers konnte das Unternehmen in einem Test belegen, dass durch die Verwendung der Gitter der durchschnittliche Verlust an Förderleistung von 3 auf 2% reduziert wird. Beim Geräuschniveau ist sogar von einer durchschnittlichen Reduzierung von 1,2 auf 0,6 dB(A) die Rede.

"Lüftergitter scheinen triviale Zubehörartikel zu sein, aber viele verfügbare Lösungen können sowohl die Akustik als auch die Förderleistung der Lüfter ernsthaft beeinträchtigen, daher haben wir uns entschlossen, ein eigenes Gitter-Sortiment anzubieten,“ erklärt Roland Mossig (Noctua CEO). "Unsere NA-FG1 greifen auf eine bewährte, hocheffiziente Bauweise zurück und ergänzen diese mit einem bequemen, werkzeugfreien Montagesystem, das die Gitter zusätzlich vom Lüfter absetzt und damit sowohl die Förderleistung als auch das Geräuschniveau verbessern kann.“

Die unverbindlichen Preisempfehlungen der verschiedenen Variationen der Lüftergitter lauten wie folgt:

NA-FG1-4: 12,90 Euro (Sx2) / 19,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-5: 12,90 Euro (Sx2) / 19,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-6: 12,90 Euro (Sx2) / 19,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-7: 12,90 Euro (Sx2) / 19,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-8: 12,90 Euro (Sx2) / 19,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-9: 12,90 Euro (Sx2) / 19,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-12: 14,90 Euro (Sx2) / 24,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-14: 14,90 Euro (Sx2) / 24,90 Euro (Sx5)

NA-FG1-20: 19,90 Euro (Sx2) / 29,90 Euro (Sx5)