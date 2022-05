Alphacool stellt den ES Guardian Lüfter-Hub vor

In der Regel haben Server- und Industrielüfter aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit einen hohen Stromverbrauch. Dies hat zur Folge, dass besagte Lüfter direkt an einem Netzteil angeschlossen werden. Die vorhandenen Anschlüsse auf Standardmainboards sind nicht in der Lage die Energieversorgung zu gewährleisten. Die Problematik dabei ist allerdings, dass es seitens des Mainboards nicht möglich ist die Lüfter zu überwachen. Aus diesem Grund hat der Hersteller Alphacool jetzt den ES Guardian 4-Port-Powerfan-Hub der Öffentlichkeit vorgestellt.

Besagter Alphacool-Hub kann an einer beliebigen Stelle im Gehäuse platziert werden. Anschließend muss der Hub am Netzteil angeschlossen und via PWM-Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Insgesamt lassen sich mit Hilfe des Hubs vier Industrielüfter mit ausreichend Strom versorgen. Die Überwachung sowie Steuerung kann so über das BIOS realisiert werden. Der Powerfan-Hub verfügt außerdem über 2 CAN-Bus Anschlüsse, die bei Verwendung eines CAN-Bus Controllers und der dazugehörigen Software zusätzliche Funktionen erlauben.

Alphacools ES Guardian 4-Port-Powerfan-Hub ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 50 Euro im Handel erhältlich. Die Productpage im Alphacool-Shop findet sich hier.

Technische Spezifikationen: