Thermalright AXP90-X47 ist ein Vollkupfer Low-Profile-Kühler

Gewisse Gehäuse stellen bestimmte Herausforderungen an die Abmessungen des Prozessor-Kühlers. Low-Profile-Kühler sind solche Speziallösungen. Mit dem AXP90-X47 FULL stellt Thermalright einen neuen Low-Profile-Kühler vor. Dieser misst 94,5 x 95 mm in Länge und Breite, für einen Low-Profile-Kühler kommt es aber auf die Höhe an und diese liegt bei nur 32 mm.

Der gesamte Kühler besteht aus Kupfer, die Kontaktfläche zum Prozessor ist vernickelt. Das Gesamtgewicht liegt bei 520 g. Vier Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm unterstützen die Transport der Wärme von der Basis in die Kühlfinnen. Von diesen sind 54 Stück vorhanden, die jeweils eine Dicke von 0,3 mm haben. Der Abstand zwischen den Finnen beläuft sich auf 1,6 mm.

Auf dem Kühler sitzt ein TL-9015R. Dieser misst 92 x 92 x 15 mm und erreicht maximal 2.700 Umdrehungen pro Minute. Die Lautstärke des hydraulisch gelagerten Lüfters gibt Thermalright mit 22,4 dB(A) an.

Die Optik, der Vollkupferkühler gepaart mit dem Lüfter, sind sicherlich eines der Highlights dieses Kühlers. Montiert werden kann der Kühler auf allen Prozessoren auf Basis des Sockel LGA115x/1200 bei Intel und des AM4 bei AMD. Ab wann und zu welchem Preis der Kühler hierzulande erhältlich sein wird, ist nicht bekannt.