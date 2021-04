Arctic stellt Gehäuselüfter mit 0dB-Modus vor

Arctic hat neue semi-passive Gehäuselüfter vorgestellt, welche mit einem 0-Dezibel-Modus ausgestattet sind. Dadurch soll die Lautstärke der Lüfter bei entsprechender Regelung auf bis auf Null reduziert werden und so ein lautloses Arbeiten ermöglichen. Dazu stehen die Lüfter schlicht und ergreifend still – ähnlich wie dies bei Grafikkarte der Fall ist. Die neuen Modelle P12 PWM PST 0dB sind dabei in zwei verschiedenen Versionen verfügbar, mit analoger RGB-Beleuchtung sowie mit digitalem A-RGB.

Die neuen Lüfter haben einen Durchmesser von 120 mm und kommen mit insgesamt 12 LEDs daher. Angeschlossen werden sie über einen 4-Pin 12 V-G-R-B-Anschluss und 4-Pin Buchse bei der analogen RGB-Variante sowie 3-Pin 5V-DI-GND-Anschluss und 3-Pin Buchse bei der Version mit digitaler RGB-Beleuchtung. Beide Passiv-Lüfter bieten zudem eine Geschwindigkeit von 0 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute.



Der lautlose Passivmodus tritt in Kraft, wenn das PWM-Signal unter 10 % sinkt. Doch auch bei voller Drehzahl verspricht der Hersteller dank einem hydrodynamischen Gleitlager und gummierten Auflageflächen ein Minimum an Geräuschen.

Sowohl der P12 PWM PST A-RGB 0dB als auch der P12 PWM PST RGB 0dB sind ab sofort bei Arctic für einen Preis von jeweils 11,99 Euro bei analogem RGB sowie 12,99 Euro bei digitaler RGB-Beleuchtung verfügbar.