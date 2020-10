ETS-F40: Neue CPU-Kühlerserie von Enermax vorgestellt

Mit der erst kürzlich neu vorgestellten Enermax ETS-F40 CPU-Kühlerserie möchte der Hersteller nicht nur gute Kühlleistungsergebnisse bei gleichzeitig niedriger Geräuschkulisse erzielen, auch Fans die auf bunte RGB-Beleuchtung im heimischen Gehäuse stehen, sollen damit laut Hersteller auf Ihre Kosten kommen. Neben der Essential ETS-F40-FS-Version die ohne RGB-Lüfter und in Silber erscheint, kommen auch der ETS-F40-BK (wie Essential nur mit einem schwarzen Finish), ETS-F40-BK-aRGB mit schwarzem Finish und aRGB-Lüfter und der ETS-F40-W-aRGB in Weiß mit aRGB-Lüfter in den Handel. Alle vier Prozessorkühler der ETS-F40-Kühlerfamilie verfügen über das neu entwickelte kompakte 4 x 6-mm-Heatpipe-Direct Touch-Design womit eine Direktauflage auf der CPU sichergestellt und die entstandene Wärme so bestmöglich abgeführt werden kann. Hierbei listet der Hersteller eine maximale TDP von 200 Watt auf.



Die verbauten 140-mm-Magnetlagerlüfter, die wie bereits erwähnt je nach Modell auch in aRGB zur Verfügung stehen, sind direkt über das Mainboard adressierbar und mit allen gängigen Herstellern kompatibel. Sie können via Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert und je nach Betätigung Geschwindigkeiten von 300 bis 1.200 U/min. erreichen.

Mit den Abmaßen von 140 mm x 156 mm x 93 mm soll die ETS-F40-Serie somit bestens für platzbewusste Nutzer, für die eine AIO-Wasserkühlung keine Option ist, geeignet sein. Die Kompatibilität lässt dabei den Einsatz in nahezu allen aktuellen Sockeln wie 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066 sowie 1200 zu.

Die Essential ETS-F40-Variante ist bereits bei einigen Onlinehändlern zu einem Preis von knapp 35 Euro verfügbar, auf die aRGB-Version müssen sich Interessierte vermutlich bis zum Jahresende gedulden.