Nur zwei Wochen nach der Ankündigung der Markenübernahme durch den YouTube-Kanal Retro Recipes wurde mit dem Commodore C64 Ultimate das erste neue Produkt unter dem klassischen Namen vorgestellt. Der Retro-Computer soll die Brücke zwischen Nostalgie und moderner Technik schlagen und dabei sowohl Sammler als auch technikaffine Retro-Fans ansprechen.

Der C64 Ultimate versteht sich als möglichst originalgetreue Neuauflage des legendären Heimcomputers, verzichtet dabei jedoch auf die alten Chips und setzt stattdessen auf moderne FPGA-Technologie. Damit sollen sich nahezu alle Spiele und Erweiterungen des klassischen C64 nutzen lassen – laut Hersteller über 99 % der bekannten Software und Peripherie. Die FPGA-Lösung erlaubt außerdem zeitgemäße Ergänzungen, die den Umgang mit dem System komfortabler gestalten.

Dazu zählen unter anderem drei USB-A-Anschlüsse, ein USB-C-Port, HDMI-Ausgang, LAN, WLAN sowie ein Klinkenanschluss und ein Slot für microSD-Karten. Im Lieferumfang enthalten ist ein 64-GB-USB-Stick in Kassettenoptik, der mehr als 50 vorinstallierte Programme und Spiele mitbringt. Neben lizenzierten Klassikern und Demos befindet sich auch ein exklusiver Nachfolger des Commodore-Erstlingswerks Jupiter Lander mit dem Titel Jupiter Lander: Ascension darunter.

Für den Bildschirmanschluss kann der Nutzer zwischen modernen Monitoren via HDMI und alten Röhrenfernsehern wählen – sogar originalgetreue Cartridges, Datasetten und Diskettenlaufwerke sollen unterstützt werden. Damit richtet sich das Gerät explizit an all jene, die ihre alten C64-Originale weiterverwenden möchten, aber auch an Einsteiger, die über USB und WLAN bequem neue Inhalte einspielen wollen.

Auch optisch bietet der C64 Ultimate einige Auswahlmöglichkeiten. Die Standardvariante im klassischen Beige kostet knapp 260 Euro. Wer es etwas extravaganter mag, kann zum transparenten LED-Gehäuse für 300 Euro greifen. Die exklusive Gold Founders Edition richtet sich an Sammler und Liebhaber. Für rund 430 Euro erhält man ein vergoldetes Modell mit 24-Karat-Badges, goldfarbenen Tasten, einem durchsichtigen amberfarbenen Gehäuse sowie einer Reihe von Sammlerbeigaben wie einem Commodore-Zertifikat und einem goldenen Seriennummern-Hologramm ab Nummer 00000001.

Der Commodore C64 Ultimate kann derzeit nur vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für den Herbst geplant, konkret für Oktober oder November. Enthusiasten dürfen sich auf ein Gerät freuen, das technisches Erbe und moderne Nutzerfreundlichkeit vereint – und das mit dem Anspruch, eine Ikone der Computergeschichte in würdiger Form neu aufleben zu lassen.