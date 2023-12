Werbung

HP erweitert sein Thin Client-Portfolio um den HP Elite t755. Dieser will vor allem durch seine erhöhte Leistung punkten. Mit dabei ist auch der HP tz655 Trusted Zero Client. Der HP Elite t755 Thin Client und der HP tz655 Trusted Zero Client wollen sich dabei als ideale Wahl für verschiedenste Arbeitsumgebungen, mit beispielsweise mehreren Anwendern oder Remote-Arbeitsplätzen, qualifizieren.

Dafür will HP die Thin Client-Geräte mit umfassenden Sicherheits- und Datenschutz-Maßnahmen ausgestattet haben. Laut dem Hersteller bieten sie eine integrierte physische Intrusion Detection-Technologie, die Eindringlinge erkennen soll. Sicherheitsrisiken sollen mit dem HP Anyware Trust Center kontinuierlich überwacht werden können. HP ThinPro OS Lockdown und HP Write Manager wollen hingegen unbefugte Änderungen an unternehmenskritischen Endpunkten verhindern. Über AMD Memory Guard können die Rechner zudem vor Cold-Boot-Angriffen durch vollständige Speicherverschlüsselung geschützt werden.

Der HP Elite t755 Thin Client kommt mit einer um 77 % gesteigerte CPU-Leistung im Vergleich zum Vorgänger daher, so HP. Dies verdankt er seinem Ryzen Embedded V2546 von AMD mit 45 W. Er unterstützt dabei bis zu sechs 4K-Displays. Von der konfigurierbaren Port-Flexibilität und den niedrigen Stromverbrauch, von weniger als 200 W, sollen auch die Benutzer profitieren können.

Der HP tz655 Trusted Zero Client unterstützt die Einführung von Zero Trust-Prinzipien, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. IT-Administratoren sollen damit in der Lage sein, tausende von HP Thin Clients einfach per Fernzugriff über eine einzige Konsole mit HP Device Managerv bereitzustellen, zu aktualisieren und zu verwalten.

Der HP Elite t755 Thin Client ist voraussichtlich ab Februar 2024 verfügbar, der HP tz655 Trusted Zero Client voraussichtlich ab April 2024. Der Preis variiert und ist abhängig von der gewählten Ausstattung.