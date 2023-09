Werbung

Ab dem 28. September fügt ALDI seinem Onlineshop zwei neue Geräte hinzu. Der Medion Akoya E15309 ist dabei ein neuer Multimedia-Allrounder-Laptop, der Erazer Enforcer X10 hingegen ein klassischer Gaming-PC aus dem High-End-Segment.

Die Laptops Medion Akoya E15309 setzen je nach Modell auf einen AMD Ryzen 5 5500U mit bis zu 4,00 GHz oder auf den etwas leistungsstärkeren AMD Ryzen 7 5700U mit bis zu 4,30 GHz. Zur Verwendung kommt bei den 15,6-Zoll-Notebooks ein Full-HD-Display. Der DDR4-Arbeitsspeicher fällt zwischen 8 GB und 16 GB aus. Beide Laptops sind in Aluminium-Gehäuse gehüllt und verfügen über einen schmalen Displayrahmen. Die verbaute PCIe-SSD steht wahlweise mit 512 GB oder 1 TB Speicher zur Verfügung. Zudem besitzen beide Modelle einen Privacy Mode-Switch, der die Privatsphäre schützen soll. Dieser ermöglicht es laut Herstellerangaben, die Webcam des Gerätes schnell manuell deaktivieren zu können. Beide Modell-Varianten sind mit einem 3-Zellen Akku mit 45 Wh ausgestattet und sollen so eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden erreichen können.

Der Erazer Enforcer X10 will sich als bestens ausgerüsteter Gaming-PC verstehen. Im Inneren findet sich nämlich ein Intel Core i9-13900K Prozessor wieder. Kombiniert wird die CPU mit einer Highend-Grafikkarte von GIGABYTE, konkret der GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G. Beim Speicher setzt der Gaming-PC auf eine 2 TB WD_BLACK SN850X NVMe-SSD zusammen mit 64 GB Kingston Fury Beast DDR5-6000 RGB RAM. Aufgebaut ist das System auf dem GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Mainboard, natürlich mit Intels LGA1700-Fassung. Als Kühlung für die CPU findet sich in dem System eine Alphacool Eisbär 240 Wasserkühlung, die für eine optimale Temperaturregulation im Inneren sorgen soll. Verpackt ist alles in einem In Win-Markengehäuse, welches aus Aluminium sowie gehärtetem Glas besteht. Das ARGB Logo an der Front soll sich zudem individuell beleuchten lassen.

Der Erazer Enforcer X10 wird ab dem 28. September im ALDI-Onlineshop für 3.849 Euro erhältlich sein. Der Medion Akoya E15309 wird in der Ausstattungsvariante mit AMD Ryzen 5 5500U Mobil-Prozessor für 429 Euro sowohl in den ALDI-Süd-Filialen als auch im ALDI-Onlineshop erhältlich sein. Die Variante mit AMD Ryzen 7 5700U Mobil-Prozessor wird zum gleichen Verkaufsstart im ALDI-Onlineshop für 569 Euro verfügbar gemacht werden.