Raspberry Pi Pico W: IoT-Pie kostet ab 6 US-Dollar

Das Synonym für einen Bastelrechner dürfte sicherlich der Raspberry Pi der Raspberry Foundation sein. Der scheckkartengroße Einplatinenrechner kommt in zahlreichen Projekten zum Einsatz. Vom smarten Spiegel bis zur Homeautomation, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit dies in Zukunft auch so bleibt und der Raspberry Pi in noch mehr Bereichen zum Einsatz kommt, erweitere die gleichnamige Foundation ihr Portfolio um den Raspberry Pi Pico W.

Wie die Produktbezeichnung schon erahnen lässt, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zum Raspberry Pi Pico, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Allerdings ist der Pico W in der Lage 2,4-GHz-Wifi (802.11n) über den Onboard-Chip (CYW43439) zu nutzen. Eine Besonderheit des genannten Chips ist, dass dieser WPA 3 unterstützen soll. Der RP2040-SoC (133 MHz-Dual-Core-CPU) sowie der 264 KB SRAM sind identisch mit dem Pico.

Des Weiteren wird es sowohl vom Pico als auch vom Pico W eine H-Version geben. Hier hat der Hersteller die GPIO-Steckverbinder bereits vorinstalliert. Somit sind Lötarbeiten nicht mehr notwendig.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Pico W beläuft sich laut Raspberry Foundation auf rund 6 US-Dollar. Der Pico H liegt bei 5 US-Dollar und für die WH-Version werden 7 US-Dollar fällig. Mehr Informationen für C-Entwickler und die Dokumentation finden sich hier.

