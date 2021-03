One Tough Pi: OnLogic bringt ein neues Gehäuse für den Raspberry Pi CM4

Das Raspberry Pi Compute Module 4 gehört zu den leistungsfähigsten Varianten des beliebten Einplatinenrechners. Allerdings benötigen Nutzer für die Verwendung desselben in aller Regel ein Carrier-Board.

Mit dem One Tough Pi bringt OnLogic nun ein entsprechendes Gehäuse für das Module 4 auf den Markt. Das Gehäuse besitzt Maße von 129 mm x 102,5 mm x 38 mm und kommt ohne Lüfter aus, wodurch lästige Geräusche vermieden werden können. Stattdessen soll die Aluminium-Hülle des One Tough Pi die erforderliche Kühlwirkung erzielen. Zudem soll das Case recht robust sein, sodass es sich für die Verwendung bei anspruchsvollen Umweltbedingungen eignen soll.

Das Raspberry Pi CM4 kann mit bis zu 8 GB an LPDDR4-Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Das Gehäuse unterstützt zudem die Installation von M.2-2280-SATA-SSDs. An Anschlüssen stehen dem Nutzer insgesamt drei USB-Buchsen zur Verfügung, wobei einer der Ports den USB-3.2-Standard und die übrigen beiden Ports USB 2.0 unterstützen. Die Verbindung mit einem Anzeigegerät ist via microHDMI möglich. Für die Anbindung an ein Netzwerk stehen sowohl zwei Gigabit-Ethernet-Ports als auch ein RS-232/422/485-Terminal-Block bereit.

Noch ist nichts zum Preis bekannt. Ein Blick auf andere Produkte des Herstellers macht jedoch einen eher unattraktiven Preis für Privatanwender wahrscheinlich. Dafür spricht auch das Fehlen einer GPIO-Leiste, welches das Produkt vor allem für Maker eher uninteressant macht.