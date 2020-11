Stylischer MEDION ERAZER Gaming-PC ab 26. November bei ALDI Nord

Mit dem MEDION ERAZER Recon P10 bringt ALDI NORD ab dem 26. November einen kompakten Gaming-PC mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis in seine Filialen. Der PC wird von dem 6-Kerner Intel Core i5-10400-Prozessor mit bis zu 4,3 GHz Taktrate angetrieben, die Grafikleistung liefert eine NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER mit 8 GB VRAM. Dazu kommen noch 16 GB an Arbeitsspeicher mit bis zu 2.666 MHz und eine 512 GB PCIe SSD. Die Komponenten finden Platz in einem µATX-Gehäuse mit gebürsteter Metallfront, welches dezent in schwarz und silber gehalten ist. Die Abmessungen liegen bei 17 x 38 x 38,5 cm und das Gewicht bei etwa 8 kg.



Auf der Vorderseite stehen 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mikrofon-Anschluss und 1 x Kopfhörer-Anschluss zur Verfügung. Auf der Rückseite kommen noch 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 und 1 x LAN (RJ45) dazu. Darüber hinaus stehen 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-D und 3 x DisplayPort 1.4 zum Verbinden von PC und Monitor bereit. Des weiteren gibt es 1 x Front Line Out, 1 x Mic In / Center / Subwoofer Line Out und 1 x Line In / Rear Line Out. Für drahtlose Verbindungen steht zudem Wi-Fi 6 AX200-Modul mit integriertem Bluetooth zur Verfügung.

Der PC kommt mit vorinstalliertem Windows 10 Home sowie einer kostenlosen 30-Tage-Testversion für Microsoft 365. Darüber hinaus ist eine kostenlose 30-Tage-Testversion des Antiviren-Programms McAfee LiveSafe und eine 1-Monatige Testversion von Microsofts Xbox Game Pass für PC mit dabei. Im Lieferumfang finden sich ebenfalls eine kabelgebundene Maus sowie Tastatur. Der PC ist ab dem 26. November in Filialen von ALDI NORD zu einem Preis von 949 Euro zu haben.