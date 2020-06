Odroid: Neue Alternative zum Raspberry Pi läuft mit Ubuntu 20.04

Die Einplatinencomputerreihe ODROID (Open + Droid) vom Hardwarehersteller Hardkernel darf sich jetzt über ein neues Mitglied freuen. Mit dem Odroid-H2+ kündigt das Unternehmen eine neue Alternative zum Raspberry Pi an. Insgesamt ist der Odroid-H2+ 110 x 110 x 47 mm groß und wiegt inklusive Kühlkörper lediglich 285 g. Die Leistungsaufnahme im Idle liegt laut Herstellerangaben bei rund 4 W. Maximal soll der Odroid-H2+ knapp 22 W verbrauchen.

Beim Prozessor setzt Hardkernel auf einen Intel Celeron J4115 mit bis zu 2,5 GHz (4 MB L2-Cache). Beim Arbeitsspeicher lassen sich bis zu 32 GB DDR4-RAM nutzen. Zudem kann der Odroid-H2+ mit einer NVMe-SSD betrieben werden, da sich auf der Platine ein passender M.2-Port befindet. Außerdem ist es möglich, zwei SATA-Ports sowie einen eMMC-Slot zu nutzen.

Ebenfalls besitzt die Raspberry-Pi-Alternative einen DisplayPort 1.2 sowie einen HDMI-2.0-Anschluss. Mit zwei 2.5-GbE-Schnittstellen lässt sich der Odroid-H2+ mit entsprechender Software auch als Router nutzen. Ebenfalls werden UART und I2C supportet. Zudem lässt sich der neue Einplatinencomputer mit Ubuntu 20.04 betreiben, was eine Vielzahl von verschiedenen Einsatzmöglichkeiten bietet. Es wäre sogar vorstellbar, den Odroid-H2+ mit Kodi als Mediacenter zu nutzen. Gerade für unterwegs oder für Reisen würde sich der Odroid-H2+ sicherlich anbieten, zumal zwei USB 3.0- und USB 2.0-Ports am Rechner vorhanden sind und sich so problemlos eine externe Festplatte anschließen lässt. Aber auch als Retro-Gaming-Station ließe sich der Odroid-H2+ mit entsprechenden Emulatoren nutzen.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich den Odroid-H2+ genauer anschauen möchte, hat die Möglichkeit, diesen auf der Hardkernel-Webseite für rund 120 US-Dollar zu bestellen. Die Versandkosten nach Deutschland betragen 42 US-Dollar.